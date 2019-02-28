В Украине не могут придумать новые названия для коньяка и шампанского
Минагропрод уже провел опрос, но окончательного решения еще нет
Украина продолжает искать новые названия для "алкогольной продукции с защищенными географическими обозначениями", то есть шампанского, коньяка, портвейна и т.д. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.
"Над поиском альтернативных названий работают Минэкономразвития, Минагрополитики и профильные представители отрасли. Так, в течение ноября-декабря 2018 года чиновники провели восемь региональных хакатонов по поиску альтернативных названий. Также проводилось онлайн-голосование", – отметили в Минагропроде.
Тогда четверть опрошенных (25,6%) проголосовали за то, чтобы коньяк в Украине именовался "Украинский бренди" или "Бренди Украины". На втором месте оказалось название "Бурштын/Бурштынок/Бурштыняк" (9,4%), на третьем — "Гайстер" (8,5%).
Однако окончательно новые названия все еще не приняты.
Напомним, в рамках "свободной торговли" с ЕС Украина взяла на себя обязательства ввести с 1 января 2026 года новые названия для коньяка, шампанского, портвейна, мадеры, хереса и так далее. Согласно условиям соглашения, продукция, которая произведена вне провинций Шампань, Коньяк и так далее, должна быть переименована.
Также украинские производители будут обязаны использовать отечественные коньячные спирты при выпуске ординарных коньяков. Такие требования предусмотрены новыми "Правилами производства коньяков Украины", которые вступят в силу через полгода, с середины февраля 2019 года.
Кроме того, в стране возникла правовая коллизия, из-за которой из Украины может исчезнуть тысяча видов виски. На этот раз трудности возникли не с названием, а с законодательным определением технологии производства напитка.
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