В Украине окончательно отменили монополию на рынке спирта

С 1 июля в стране можно открывать новое негосударственное производство спирта

С сегодняшнего дня, 1 июля, в Украине полноценно вступил в силу закон об отмене государственной монополии на производство спирта, который был принят в декабре 2019 года.

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Формально закон заработал с 1 января 2020 года, однако до 1 июля было запрещено вводить в эксплуатацию новые объекты производства спирта.

В целом закон предоставляет возможность субъектам хозяйствования, независимо от формы собственности, производить спирт при наличии соответствующей лицензии, а также предусматривает либерализацию экспорта спирта из Украины. Впрочем, экспорт спирта ранее был дополнительно ограничен из-за коронавируса.

Согласно закону, лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. Отключение таких систем является основанием для отказа в выдаче лицензии или ее отзыва.

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Для защиты украинского производителя предусматривается, что импорт спирта до 1 января 2024 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабмином госпредприятия.

Напомним, по данным Офиса президента, за последние 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году.

В Украине монополистом в спиртовой отрасли было государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Кабинет министров последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта", руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда. Более детально о приватизации спиртовой отрасли читайте в материале "Укрспирт" продадут: зачем это нужно и что будет с рынком.

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