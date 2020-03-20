Украина остановила экспорт спирта: названы причины

Украинцы не стали больше пить. Спирт нужен для проведения карантинных мероприятий

"Укрспирт" приостановил экспорт спирта из-за коронавируса, рассказали в пресс-службе компании.

Там отметили, что прекратили экспорт в связи с повышенным спросом на спирт в Украине, который необходим гражданам для проведения дезинфекции во время пандемии коронавируса.

"Мы приняли государственную позицию – в первую очередь, позаботиться об украинцах. Из-за пандемии коронавируса мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и извне. Поэтому мы решили приостановить экспорт спирта. Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины", – отметил и.о. директора "Укрспирта" Сергей Блескун.

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"Укрспирт" возобновит экспорт после того, как полностью обеспечит им внутренний рынок Украины.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что до 1 июля все заводы концерна "Укрспирт", который отправляют на приватизацию, должны быть подготовлены к началу этой процедуры.

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Напомним, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства понизило прогноз поступлений от приватизации госпредприятия "Укрспирт" до 2-3 млрд грн, что в два раза меньше, чем ожидается в Офисе президента.

Более детально о приватизации спиртовой отрасли читайте в материале "Укрспирт" продадут: зачем это нужно и что будет с рынком.

При этом президент Владимир Зеленский заявлял, что более половины производства государственного предприятия "Укрспирт" находится в "тени":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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