Минцифры рассказало, сколько ФЛП зарегистрировали на портале "Дія" в первую неделю

С момента запуска портала "Дія" подано более 2 тыс. заявок на операции со своим ФЛП

415 физлиц-предпринимателей (ФЛП; укр. – ФОП) зарегистрировались за неделю на портале государственных услуг "Дія". Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Кроме этого, за указанный период было закрыто 368 физлиц-предпринимателей и изменены данные 630 ФЛП.

Согласно сообщению, с момента запуска портала "Дія" граждане подали более 2 тыс. заявок на операции со своим ФЛП.

Напомним, в марте Министерство цифровой трансформации заявило, что продолжает расширять перечень сервисов и услуг, объединенных брендом "Дія" ("Держава і я"). После приложения "Дія. Документы в смартфоне" и проекта "Дія. Цифровое образование", который включает портал и сеть хабов, министерство представило свой третий проект – портал для малого и среднего бизнеса "Дія. Бизнес".

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине уже запущено мобильное приложение "Дій вдома" для контроля соблюдения гражданами режима обсервации и самоизоляции.

В приложении также появился и электронный студенческий билет.

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Напомним, правительство заявило, что благодаря "Дії" 100% государственных услуг станут доступны онлайн до 2024 года и 50 основных услуг – уже в 2020 году. На первых порах в приложение добавят ТОП-50 услуг, за которыми больше всего обращений. А это регистрация ЧП, юрлиц, еМалятко, услуги для перевозчиков и строителей, владельцев авто.

Минцифры также разрабатывает цифровой паспорт в смартфоне (ID-карточка и заграничный паспорт).

Приложение "Дія" стало популярным у украинцев сразу после запуска. Ради того, чтобы воспользоваться услугой "электронные водительские права", более миллиона украинцев за четыре дня с момента запуска скачали это приложение.

Между тем Национальный банк и Минцифры планируют усовершенствовать систему верификации и идентификации бизнеса и граждан на базе приложения "Дія".

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении доступа к госуслугам. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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