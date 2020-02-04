В Украине открыли "ясли" для инвесторов: что думает бизнес о "нянях" из Кабмина

В здании Кабинета министров Украины открыли "ясли" для инвесторов. Для этого в правительстве буквально пожертвовали своей красотой и дешевой парикмахерской, где за 95 гривен можно было сделать модельную стрижку. Набор "инвестнянь" уже тоже объявили и ждут, что в казну посыпятся деньги из карманов инвесторов, которые вложат в Украину по 100 млн долларов.

Механизм работы нового института описал министр развития экономики Тимофей Милованов: правительство заключает договор с инвестором (в частности, о налоговых льготах) и предоставляет персонального менеджера, который будет сопровождать инвестора. Касается это не только будущих инвесторов, но и тех, кто уже вложился в Украину и столкнулся с проблемами.

Однако таких помощников дадут не всем желающим инвестировать в украинскую экономику. Тем, кто вложит 100 и более миллионов долларов. "Если у вас 90 млн, а 10 не хватает, – найдите друга или подругу за 10 и возьмите одну "няню" на двоих", – предлагает Милованов, и уверяет, что и сам не отказался бы от "инвестняни", если бы был предпринимателем.

О том, что именно будет делать "инвестняня", Милованов объясняет на примере:

"Чтобы построить элеватор, к нему нужно подвести электроэнергию и железную дорогу, выделить землю, найти участок... Это будет зависеть от других организаций. В контракте будет прописано, что мы гарантируем, что будет построена железнодорожная станция и подключена электроэнергия. Далее "инвестняня" смотрит, чтобы все это выполнялось, и если начинаются какие-то проблемы, то решает их как менеджер. В критическом случае идет к президенту или даже в суды".

Всего инвестиционных менеджеров будет около двух десятков. Кадры наберут в Государственном агентстве по привлечению инвестиций. Дело за малым – узаконить новые должности. Законопроект для этого скоро внесут в Верховную Раду.

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Западных инвесторов украинские "няни" несколько удивили. Швед Карл Стурен работает в Украине уже больше 20 лет. Раньше он инвестировал в пищепром, а теперь занимается "зеленой" энергетикой – строит ветряные электростанции, в которое вложил уже полмиллиарда долларов.

"Я привык сам разбираться со своими проблемами и самостоятельно их решать. Не думаю, что этот профиль ‑ "инвестняня" ‑ подходит под нашу компанию или под меня. Думаю, он больше подходит под новые инвестиции, компании, которые только заходят на украинский рынок", – рассуждает Стурен.

И пока иностранные инвесторы не уверены в том, что им нужна "няня", украинские говорят – дайте две.

"Я убрал бы слово "няня" и остановился на "менеджере", который сопровождает инвестора. Это будет сложная работа. Потому что здесь надо объединить инвестора, местные структуры – водоканал, энерго, газ и т.д. Это должен быть человек, который понимает местную инфраструктуру, имеет влияние, может посчитать баланс. Например, это может быть замгубернатора любой области", – считает основатель инвестиционной компании Василий Хмельницкий.

Хмельницкий инвестирует в инфраструктурные проекты, фармацевтическую отрасль и энергосбережение. Бизнесмен подсчитал, что за пять лет вложил около 300 млн долларов. А также море времени – на ожидание разрешений, лицензий, землеотводов, переговоры с коммунальщиками и т.д.

"То, что подготовил Кабмин – временно это неплохой шанс помочь инвестору больше адаптироваться к местному рынку", – считает Хмельницкий.

Игорь Лиски – тоже украинский инвестор. Он вкладывает в строительство промышленных предприятий, в частности заводов по переработке меда, древесины, производства протеина. За несколько лет объем вложенных его группой средств составил чуть меньше 100 млн долларов. До "инвестняни" не дотянули, поэтому, как и раньше, должны все делать сами. По словам Лиски, на получение всех разрешений нужно минимум два года. Это не позволяет Украине конкурировать, например, с соседней Польшей, где строительство заводов оформляется куда быстрее.

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Но бюрократией и отсутствием коммунальной инфраструктуры дело не ограничивается. Главные проблемы работы бизнеса в Украине – непредсказуемость, давление со стороны силовиков и фактическое отсутствие гарантированного законом права собственности. Личное имущество, завод или недвижимость, например, могут забрать рейдеры. А потом еще и легализовать противоправный захват через суды.

И, по мнению руководителя инвесткомпании Эрика Наймана, "инвестняня" не обезопасит инвестора от украинских рисков.

"Если инвестор вложил 100 млн долларов и рейдеры забрали завод, он потерял свои деньги. Разве "инвестняня" будет отвечать? Не будет эта "няня" ни за что отвечать", – говорит Найман.

Отстаивать интересы предпринимателей в судах, противостоять рейдерам или вести переговоры с коммунальщиками – точно не работа инвестиционных менеджеров, говорят сами инвестбанкиры.

"Это коммуникатор. Это человек, который одновременно умеет говорить по-английски с инвестором и материться на уровне силовика", – отмечает инвестбанкир Сергей Фурса.

"Здесь должны быть полномочие отстаивать права перед силовиками и перед судебной системой", – добавляет Найман.

Но кое в чем и эксперты, и бизнесмены единодушны: лучше иметь "инвестняню", чем вообще ничего. Участники рынка верят, что это переходный вариант от ручного управления к системным решениям.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что проект "Инвестиционная няня" будет опираться на инвестиционных менеджеров правительственной организации UkraineInvest.

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