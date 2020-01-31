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Дубилет: Няни "выгнали" парикмахеров из Кабмина

31 января, 10:57

Освободившееся после закрытия парикмахерской помещение будет передано работникам UkraineInvest

Кабмин. Фото: instagram.com/dubilet/

Кабмин. Фото: instagram.com/dubilet/

В правительстве закрыли парикмахерскую. Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее заявил, что украинцы смогут общаться с госорганами через мессенджеры.

"У нас в Кабмине произошло неслыханное – мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. Стрижка волос модельная – 95 грн. Модельная стрижка челки – 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн – если волосы до 20 см, но 25 грн для волос длиннее 40 см)", - написал он.

Освободившееся помещение будет передано работникам UkraineInvest, которых называют "инвестиционные няни", сообщил Дубилет.

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"В комнате, которая освобождается, обустраиваем 12 рабочих мест. Туда въедут работники UkraineInvest, те самые инвестиционные няни", - написал чиновник.

"А в целом мы сейчас делаем большой анализ, насколько наши государственные органы эффективно используют площадь. У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем – другие государственные органы", – добавил он.

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Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro.Продажи, считает Дубилет.

Ранее Дмитрий Дубилет высказал мнение, что все министерства должны находиться в одном здании.

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парикмахерская Кабинет министров Дмитрий Дубилет

Источник: Сегодня

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