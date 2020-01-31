Дубилет: Няни "выгнали" парикмахеров из Кабмина

В правительстве закрыли парикмахерскую. Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее заявил, что украинцы смогут общаться с госорганами через мессенджеры.
"У нас в Кабмине произошло неслыханное – мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. Стрижка волос модельная – 95 грн. Модельная стрижка челки – 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн – если волосы до 20 см, но 25 грн для волос длиннее 40 см)", - написал он.
Освободившееся помещение будет передано работникам UkraineInvest, которых называют "инвестиционные няни", сообщил Дубилет.
"В комнате, которая освобождается, обустраиваем 12 рабочих мест. Туда въедут работники UkraineInvest, те самые инвестиционные няни", - написал чиновник.
"А в целом мы сейчас делаем большой анализ, насколько наши государственные органы эффективно используют площадь. У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем – другие государственные органы", – добавил он.
Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro.Продажи, считает Дубилет.
Ранее Дмитрий Дубилет высказал мнение, что все министерства должны находиться в одном здании.
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