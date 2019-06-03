В Украине подскочили оптовые цены на клубнику

Переработчики ягоды начали закупки раньше, чем планировали

Фото: AFP

Сезон клубники в Украине вошел в самый разгар, но на прошлой неделе оптовые цены ягоду выросли в среднем в полтора раза. Как отмечают эксперты EastFruit, 29 мая начали поступать сообщения о том, что в южных регионах Украины фермеры продают клубнику по бросовым ценам, которые иногда снижались до 12-15 грн/кг. Кроме того, появилась информация о предложениях о продаже крупных партий дешевле 10 грн/кг, хотя, при этом, очевидно, что качественные параметры такой ягоды были невысокими.

"В результат даже на оптовых рынках Киева мелкооптовые партии клубники продавались дешевле 20 грн/кг, что стало настоящим шоком, но, одновременно с этим привлекло новых покупателей в этот сегмент бизнеса. Несмотря на то, что заморозчики не планировали начинать сезон закупки ягод для переработки до 3-7 июня, они оперативно стали готовиться к сезону и уже 30 мая попытались купить первые крупные партии ягоды", – рассказывают эксперты.

После этого, по данным операторов оптового рынка, продажи клубники буквально за один день выросли в разы, что позволило им увеличить заказ на ягоду от фермеров. Таким образом спрос на землянику повысился как на свежем рынке, так и среди переработчиков, что позволило производителям даже почувствовать дефицит продукции. Тем более, что пик сбора клубники в южных регионах уже пройден, и выборки начали снижаться. При этом центральные регионы только начали убирать первые партии ягод, а северные еще не приступали к уборке.

"Таким образом 30 мая ягодники уже предлагали клубнику на переработку не дешевле 17-20 грн/кг. В центральных регионах цены превышали 20 грн/кг. На оптовых рынках Киева цены на мелкооптовые партии выросли сразу на 7-10 грн/кг, а их минимальное значение было близким к 30 грн/кг", – проанализировали участники рынка.

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Прогнозы по ценам у участников рынка разделилось. Фермеры уверены, что цены будут расти, так как возрастет спрос среди потребителей. В то же время переработчики считают, что не стоит платить больше 20 грн/кг при переработке ягоды и предпочитают ждать выхода на рынок фермеров из центральных и северных областей страны.

Впрочем, переработчики охотно покупают ягоду высокого качества и по цене 20 грн/кг, понимая, что они смогут ее экспортировать существенно дорож, учитывая ожидаемое снижение производства клубники в Польше в результате весенних заморозков. Скорее всего они не прекратят закупки и в том случае, если цены вырастут на 10-15%.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина идет на рекорд по импорту картошки. Впервые на отечественных прилавках появился узбекский корнеплод:

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