Украина идет на рекорд по импорту картошки

Впервые на отечественных прилавках появился узбекский корнеплод

В Украине в продаже уже появилась молодая картошка, и в этом сезоне страна может побить рекорд по импорту корнеплода. Из-за границызавезли уже 13 тысяч тонн картофеля. Для сравнения: обычно украинцы за весь год съедают около 18 тысяч картошки, выращенной за границей.

Стратегическим поставщиком картофеля в Украину остается Египет. Но в этом году много корнеплодов ввезли и из Беларуси.

Кроме того, впервые на прилавках появился картофель и Узбекистана. Впрочем, по словам участников рынка, узбекский картофель продается с большим трудом из-за предложения украинского раннего картофеля по более конкурентной цене.

Аналитики также отметили, что Украина никогда ранее не ввозила узбекский картофель, поскольку Узбекистан сам является крупным импортером картофеля. Ежегодно эта страна покупает от 150 до 300 тыс. тонн товарного картофеля, входя в ТОП-20 мировых импортеров.

Напомним, также в Украине снизились цены на клубнику. Стоимость ягоды на оптовых рынках опустилась ниже уровня весны-2018, но фермеры сетуют на низкое качество клубники.

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