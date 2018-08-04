Насалик должен найти финансирование для угольной отрасли и наладить работу шахт – Гройсман

Сегодня, 17:59

Сейчас в Украине прибыль приносят только четыре государственные шахты


Министр энергетики Игорь Насалик должен найти инвестиции для угольной отрасли в Украине и наладить стабильную работу государственных шахт. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. 

Премьер отметил, что рабочие государственных предприятий должны получать стабильные зарплаты, поэтому необходимо уменьшить импорт угля и увеличить добычу собственного.

"До 1 сентября министерство и министр должны сконцентрироваться на поиске финансовых ресурсов для инвестирования в увеличение добычи и обеспечения ритмичной работы отрасли", – заявил Гройсман.

Примечательно, что на данный момент в Украине есть около сотни государственных шахт, но только четыре из них приносят стране прибыль.

Ранее принять программу государственной поддержки угольной отрасли, погасить долги перед шахтерами и закупать отечественный, а не импортный уголь призвал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Как известно, дотации на шахты не предусмотрены в бюджете на 2018 год. Как пояснял министр энергетики Украины Игорь Насалик, это связано с курсом на безубыточность государственных шахт. Согласно плану Кабмина, госшахт, работающих в убыток, в Украине не останется к лету 2018 года.
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