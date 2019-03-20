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В Украине упростили требования к счетчикам газа для малого бизнеса

Сегодня, 16:57

Новшества также коснутся "бюджетников" и религиозных организаций

Фото: Сегодня
В Украине упростили требования к счетчикам газа для малого бизнеса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/254/d6e/5c9254d6ea170.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/254/d6e/5c9254d6ea170.jpg Бизнес Новшества также коснутся "бюджетников" и религиозных организаций

Малый бизнес, бюджетную сферу и религиозные организации в Украине освободили от обязанности устанавливать на счетчиках газа средства дистанционной передачи данных. Такое решение приняла Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила председатель комиссии Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.

По словам Кривенко, такое решение уменьшит финансовую нагрузку на перечисленных потребителей природного газа.

Решение распространяется не тех потребителей, годовой объем учета газа которых составляет меньше 10 тысяч кубометров. Кривенко пояснила, что на у таких небытовых потребителей в основном установлены бытовые счетчики газа, в которых отсутствует техническая возможность дистанционного снятия информации для ее дальнейшей передачи.

"Около 115 тысяч таких счетчиков не оборудованы корректором или вычислителем и требуют проведения комплекса мероприятий по разработке проекта, замены счетчика, установке модема и тому подобное. Такие меры, в свою очередь, приводят к обременительным требованиям как технического, так и финансового характера, что фактически делает невозможным такую установку", – пояснила глава НКРЭКУ.

Кривенко напомнила, что требование к владельцам коммерческих узлов учета по оборудованию их средствами дистанционной передачи данных определено Кодексом газораспределительных систем и действует с ноября 2015 года.

Для крупных потребителей газа правила остаются прежними. Однако для них то есть хорошие новости - "Нафтогаз Украины" в апреле снизит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям, до 7,2 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с учетом налога на добавленную стоимость). Стоимость актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, на условиях предоплаты и при отсутствии долгов перед компанией.

А бытовым потребителям в Украине должны бесплатно установить счетчики газа. Средства за установку обяжут компенсировать из бюджетов облгазов.

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Тег бизнес, газ, счетчик, счетчики, НКРЭКУ, малый бизнес, Кривенко

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