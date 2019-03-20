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Газ для промышленности в Украине станет дешевле, чем для населения

Сегодня, 12:27

"Нафтогаз" опубликовал ценовые предложения на апрель

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".
Газ для промышленности в Украине станет дешевле, чем для населения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/637/220/5c8637220ec53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/637/220/5c8637220ec53.jpg Экономика "Нафтогаз" опубликовал ценовые предложения на апрель

"Нафтогаз Украины" в апреле снизит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям, до 7,2 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с учетом налога на добавленную стоимость). Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

стоимость актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, на условиях предоплаты и при отсутствии долгов перед компанией.

Отмечается, что такая цена на 16% меньше установленной Кабмином для газа, отпускаемого по специальным обязательствам для нужд населения и теплокоммунэнерго.

Ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля 2019 года, для промышленных потребителей, работающих на условиях оплаты в течение или после периода поставки, "Нафтогаз" дополнительно обнародует до конца месяца с учетом рыночной конъюнктуры.

Напомним, ранее "Нафтогаз" предложил изменить постановление, которое регулирует цену на газ для бытовых потребителей. По словам главы компании Андрея Коболева, это позволит снизить цену на газ для населения, так как стоимость газа на внешних рынках упала. При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что отменять постановление Кабмина для снижения цены на газ не обязательно, а в предложении "Нафтогаза" глава Кабмина увидел ловушку.

О том, что кроется за предложением главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, читайте подробнее на сайте "Сегодня" в материале "Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз".

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Тег цены, промышленность, газ, Нафтогаз, Нафтогаз Украины, промпроизводство

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Сегодня

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