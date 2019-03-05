Установка бесплатных счетчиков газа: "Нафтогаз" обновил планы

В компании учли расходы на обеспечение украинцев счетчиками

Фото из архива "Сегодня".

Установка бесплатных счетчиков газа: "Нафтогаз" обновил планы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/197/07e/5c519707ed45a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/197/07e/5c519707ed45a.jpg 2019-03-05T13:22:00+02:00 ЖКХ В компании учли расходы на обеспечение украинцев счетчиками

"Нафтогаз Украины" внес затраты на установку счетчиков газа для населения в финансовый план компании. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на селекторном совещании в правительстве.

По словам Коболева, компания передала Кабмину проект финплана с учетом этих расходов.

"Мы направили последнюю версию финансового плана с целью включения в капитальные расходы покупки счетчиков", – сказал он.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что счетчики изначально должны были установить обглазы. Именно поэтому нужно проработать механизм, который позволит "Нафтогазу" взыскать с облгазов средства, которые будут потрачены на установку счетчиков газа.

Кроме того, Гройсман поручил руководству "Нафтогаза" как можно быстрее представить план установки счетчиков.

"Решение правительства было установить счетчики. 100% обеспечение приборами учета тепла и газа – это приоритетная задача. Прошу предоставить четкий план... Если требуется дополнительное решение правительства – мы готовы это сделать", – сказал Гройсман.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что скоро в Украине "наведут порядок" со счетчиками и нормами потребления газа. Также министр призвал украинцев, у которых не установлены счетчики, платить за газ по тем нормам Кабмина, то есть 3,28 кубометра в месяц на одно домохозяйство.

Как известно, в январе 2019 года Кабинет министров урезал норму потребления газа для домохозяйств без счетчиков до 3,29 кубометра газа на человека в месяц. Это сделали из-за того, что предыдущая норма - 3,3 кубометра газа на человека в месяц – была отменена судом по иску облгазов в действие вступила норма 9,8 куб. м газа в месяц. В Кабмине тогда же пообещали каждый раз снижать норму, если облгазы продолжат судиться с правительством. В итоге норму потребления газа снизили еще раз и теперь она составляет 3,28 кубометра газа.

При этом чиновники уверены – проблема исчезнет, как только все украинцы обзаведутся счетчиками газа. Поэтому "Нафтогаз" обяжут обеспечить украинцев бесплатными счетчиками.

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Источники: УНИАН , Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.