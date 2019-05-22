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В Украине ужесточили требования к туроператорам

22 мая, 14:14

Для получения лицензии придется следовать новым правилам

Фото: Pixabay

Сегодня, 22 мая, правительство Украины приняло инициированные и разработанные Минэкономразвития изменения в лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает пресс-служба правительства.

"Туристический сезон уже начался. Правительство сегодня имеет задачу защитить украинцев от действий недобросовестных туристических операторов, чтобы избежать туристического коллапса, который возникал в предыдущие годы. Для этого мы инициировали ряд важных изменений в лицензионные условия ведения туроператорской деятельности. Этими изменениями мы обязываем туроператоров иметь постоянное финансовое обеспечение перед туристами, а также работать максимально открыто в правовом поле", - сказал Кубив.

Новшества предусматривают, что для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. В случае осуществления выплаты возмещения туристам туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

Кроме этого, туроператор, предоставляющий услугу, связанную с перевозкой туристов, должен за восемь часов и за два часа до отправления рейса проверить информацию о нем. В случае задержки рейса более чем на четыре часа туроператор должен разместить информацию об этом на своем сайте, а также проинформировать по электронной почте орган лицензирования – Минэкономразвития.

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Туроператоры на своих сайтах также должны предоставлять информацию о турагентах, с которыми они работают:

  • наименование физического или юридического лица;
  • срок действия агентского договора, реквизиты лица, предоставившего гарантию банка или другого кредитного учреждения;
  • информацию о действующих договорах на туристическое обслуживание, заключенных непосредственно туроператором или через турагентов с указанием страны временного пребывания.

Субъекты туроператорской деятельности обязаны обеспечивать все условия для доступности маломобильных групп населения к местам их проживания во время их отдыха. 

Несоблюдение любого из этих требования может повлечь за собой аннулирование лицензии туроператора.

Напомним, летом 2018 года украинские путешественники попали в настоящий туристический коллапс. Украинцы, которые поехали на отдых за границу, долгое время на могли вернуться домой, другие не могли даже вылететь из страны, т.к. их рейсы постоянно переносились, задерживались или отменялись. Вместо того, чтобы поехать в отпуск и отдохнуть, люди несколько дней подряд жили в аэропорту и потеряли время, нервы и деньги.

Именно после этого в Мининфраструктуры пообещали бороться с нерадивыми перевозчиками и туроператорами.

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Тег туризм, туроператор, лицензии, Степан Кубив, Кубив

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