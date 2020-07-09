В Украине запускают кассовые аппараты в смартфоне: стала известна дата

Приложение для Android и iOS скоро появится в свободном доступе

Бесплатное приложение для так называемого "кассового аппарата в смартфоне", которое в Украине тестировали в начале года, будет выложено в свободном доступе 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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"С 1 августа 2020 года фискальное приложение для программного РРО будет доступно для полноценного использования для всех желающих на бесплатной основе", – заявили в Минфине.

Также в ведомстве напомнили, что использование таких РРО для определенных видов деятельности 2-4-й групп физических лиц-предпринимателей станет обязательным с 1 января 2021 года. Речь идет о продаже технически сложных бытовых товаров с гарантийным ремонтом, медицинских изделий, ювелирной продукции, б/у товаров в рознице. То же касается отелей, турагентств и заведений общепита.

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Ранее приложение для смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS было доступно только для зарегистрированных тестировщиков. Теперь появится в свободном доступе в Google Play market и App Store.

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Как сообщалось, украинский бизнес, согласно законам о е-чеках и кешбэке, сможет использовать смартфоны и другие гаджеты вместо кассовых аппаратов. Программное обеспечение для таких гаджетов должно предоставляться и обслуживаться бесплатно. При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) на первой группе налогообложения.

Ранее новости "Сегодня" также разбирались в вопросе налоговых новаций, которые ждут украинцев:

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