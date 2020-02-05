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В Украине тестируют кассовые аппараты в смартфоне

5 февраля, 11:14

Приложение скоро станет доступно для всех желающих, уверяют в налоговой

Фото: NordWood Themes / Unsplash

Фото: NordWood Themes / Unsplash

Около трех тысяч пользователей в Украине уже тестируют бесплатное приложение программного регистратора расчетных операций (РРО) "пРРОсто". Об этом сообщила Государственная налоговая служба (ГСН).

"Продолжается тестирование первого релиза бесплатного приложения "пРРосто", разработанного Государственной налоговой службой совместно с Офисом эффективного регулирования (BRDO). Приложение работает только в режиме онлайн", – говорится в сообщении.

Пока что приложение для смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS доступно только для зарегистрированных тестировщиков. Но вскоре оно появится в свободном доступе на Google Play market и App Store, заверили в ГНС.

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В ведомстве напомнили, что "пРРОсто" взаимодействует через интернет с сервером налоговой службы через открытый программный интерфейс. Это приложение в перспективе будет использоваться для замены РРО гаджетами – т.н. кассовых аппаратов в смартфоне.

Как сообщалось, украинский бизнес, согласно законам о е-чеках и кешбэке, сможет использовать смартфоны и другие гаджеты вместо кассовых аппаратов. Программное обеспечение для таких гаджетов должно предоставляться и обслуживаться бесплатно. При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) на первой группе налогообложения.

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С 1 октября 2020 года применение программных РРО станет обязательным для отдельных категорий плательщиков единого налога 2-4-й групп. Речь идет о продаже технически сложных бытовых товаров с гарантийным ремонтом, медицинских изделий, ювелирной продукции, б/у товаров в рознице. То же касается отелей, турагентств и заведений общепита. С 2021 года такие РРО станут обязательны для всех ФЛП 2-4-й групп.

Ранее новости "Сегодня" выяснили, почему налоговые новшества пугают бизнес. Узнавайте об этом из сюжета:

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Источник: Сегодня

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