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Власть и крупные инвесторы подписали ряд меморандумов в Мариуполе

29 октября, 20:48

Вслед за инвестиционным форумом в Мариуполе состоится Форум единства

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В течении пяти лет украинское правительство планирует привлечь в страну 50 млрд. долларов инвестиций.

Амбициозные планы озвучили сегодня на инвестиционном форуме в Мариуполе.

Туда прибыли сотни инвесторов, бизнесменов. Украинские и иностранные предприниматели охотно обменивались визитками. Договорились: в Украине связь и интернет должны быть даже в самых отдаленных уголках страны. В планах также – строительство мусороперерабатывающего завода.

В зале форума на экране демонстрировали украинские предприятия, заводы, дороги, природу, все, во что можно вкладывать деньги и зарабатывать.

Это – фильм-презентация для инвесторов в Украине. Один из гостей форума, руководитель международной инвесткомпании Джованни Салветти, в Мариуполь приехал с конкретными планами и предложениями.

"Все, что вы сегодня видите, очень интересно для любого инвестора. Но еще есть проблема с крупными частными инвесторами. Есть недра, есть возможности, есть предложения, но есть и проблемы. Чтобы привлечь инвестиции, скажем, на Донбасс, нужно налаживать геополитическую ситуацию", – говорит директор международной инвестиционной компании Джованни Салветти.

Новые инвесторы начинают верить в Украину, а те, кто уже здесь работал, возвращаются. Это – тренд, который четко наблюдается с начала года. Но главными инвесторами до сих пор остаются заробитчане и другие украинцы за рубежом. В 2-18 году они прислали в Украину более 11 млрд. долларов. Эта цифра из года в год постоянно растет.

"Мы видим, что есть интерес от стороны иностранных инвесторов. В частности, видим, что больше желания у инвесторов из диаспоры, и это очень важно, потому что диаспора очень большая. Более 20 млн. украинцев международной организации живут за пределами Украины. Есть предприниматели, люди, которые руководят банками, финансовыми институтами, бизнесом, и теперь смотрят на Украину", – заявил президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод.

За последние два года прямые иностранные инвестиции в Украину составили почти три млрд. долларов. Планы новой власти довольно амбициозные, их озвучили сегодня на форуме. Планируется планку поднять в четыре раза. И за следующие пять лет привлечь 50 млрд. долларов инвестиций.

Цель форума – привлекать иностранцев, но главное – дать понять украинским инвесторам, что теперь есть равные правила игры и возможности. Личную защиту каждому со сцены обещает президент.

"Мы проводим очистку в Генпрокуратуре, долгожданную реформу в СБУ, поддерживаем полную независимость НАБУ, САП и ГБР. Я верю, что громкие коррупционные дела, а также резонансные убийства будут должным образом расследованы, а все виновные будут наказаны. Должна состояться не фасадная, а настоящая реформа в судебной системе. Коррупционные суды пугают инвесторов. Не менбше, чем взрывы и выстрелы. Осознавая это, мы запустили Высший Антикоррупционный суд, начали очистку Верховного суда и всей судебной системы", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Если инвесторы поверят в Украину, говорят в правительстве, это позволит ускорить темп экономического роста до 5% в год.

Речь идет о вложении денег инвесторов в промышленность, сельское хозяйство, а также сферу IT.

Без скоростной интернет-связи на всей территории страны – тоже никуда. Решить эти проблемы взялись представители всех телефонных операторов. Они вместе с премьером подписали меморандум о развитии сетей.

"В каждом уголке нашей страны должна быть доступная качественная связь и интернет, и мы сделаем все необходимое", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В приоритете и сохранение природы. "Метинвест" планирует вложить в модернизацию предприятий. Речь идет о 400 млн. долларов на экологию. Обещают – производство станет еще меньше вредить окружающей среде. Бизнес и власть подписывают меморандум.

"Сегодня в нашей стране тему экологии пытаются использовать для политических баталий, для дезинформации, для лже-новостей. Там, где общество и государство являются полноправным партнером, который не только контролирует, но и помогает продвигать и развивать тему экологии, там индустрия развивается, и там она достигает успехов", – заявил генеральный директор ООО "Метинвест Холдинг" Юрий Рыженков.

"Те 40 тыс. рабочих мест, которые есть в городе Мариуполе, они будут сохранены. Значит, у города будет будущее. А если оно ещё будет вот с такой экологической направленностью, это говорит о том, что будет экологическое будущее города Мариуполя", – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

В меморандуме вспоминают о Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге. Мэры знают – обещания инвестора на бумаге не останутся. "Метинвест" не только работает, но и воплощает социальные проекты. За 5 лет инвестировали 1,5 миллиарда гривен.

"Это и образование, и спорт, и инфраструктура города. И каждый год появляются новые и новые проекты, социально направленные. И мы очень благодарны "Метинвесту", – заявил мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

"Мы бы продолжаем работу, которую мы уже ведем не один год. И еще хотел бы сказать: побольше бы таких инвесторов и спонсоров в каждом городе нашей страны", – говорит мэр Запорожья Владимир Буряк.

Завтра инвесторы и представители власти украинских городов соберутся на "Форум единства". Обсудят реинтеграцию неподконтрольной части Донбасса и то, каким образом внедрять международные проекты.

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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Источник: Сегодня

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