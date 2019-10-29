Зеленский: Форум в Мариуполе – новый этап в нашей истории

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Видео: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии первого инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine, назвал мероприятие началом "нового этапа в нашей инвестиционной истории".

"Сегодня вам презентуют настоящее инвестиционное меню. Мы покажем наши магниты, знаковые проекты, которые притянут успех на глобальном уровне. Государство обеспечит их полную поддержку на уровне президента и премьер-министра, защити от коррупции и предоставит PR на государственном уровне", – подчеркнул глава государства.

По словам президента, его цель – "чтобы в мировых учебниках, наряду с кейсами Японии, Южной Кореи и Сингапура, появилась Украина".

"Приглашаем всех присоединиться к этой украинской цели. Вы точно слышали про бизнесменов, которые не поверили в Google или упустили возможность купить WhatsApp за небольшую сумму. Украина – это страна возможностей. И сегодня они стучатся в ваши двери... Поэтому не упустите возможность, пожалуйста. Не проспите Украину", – резюмировал Зеленский.

Напомним, что в ходе инвестфорума президент и Кабинет министров откроют Украину инвесторам. На специальных панелях будут обсуждать инвестиционный потенциал Украины, пути развития регионов, инвестиционные проекты и точки экономического роста.

Кроме того, в рамках инвестиционного форума происходит специальное событие – [IT STAGE]. Оно будет состоять из пяти панелей, при которых обсудят инвестиции в инновации, важность инвестиций в IT-проекты, синергию местной власти, бизнеса и IT для создания общественно полезных технологических решений, виды акселерационных программ и инвестиционную привлекательность Донбасса. Стартаперы должны будут успеть за две минуты представить свои идеи президенту Зеленскому.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил инвесторов посетить форум RE:think. Invest in Ukraine и обратил внимание на символичность выбора города для проведения мероприятия:

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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