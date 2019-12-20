Возмещение НДС: глава Налоговой службы озвучил сумму на декабрь

Фото: Сергей Верланов/Facebook

Государственная налоговая служба Украины в этом месяце возместит налогоплательщикам около 11 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщил глава Налоговой службы Сергей Верланов в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

"По состоянию на сегодня баланс налога на добавленную стоимость является обычным, возмещение происходит в соответствии с заявками, Налоговая служба осуществляет контрольно-проверочные мероприятия, в этом месяце будет возмещено около 10-11 млрд грн НДС", – сказал Верланов.

Он добавил, что в январе 2020 года Налоговая служба также в плановом порядке осуществит возмещение НДС в соответствии с заявками.

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Ранее сообщалось, что представители крупного бизнеса в январе-июле 2019 года получили возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 70 млрд грн. Эта сумма на 17 млрд грн, или на 32%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Новости "Сегодня" писали, что Верховная Рада продлила на пять лет налоговую льготу для организаций и предприятий, основанных при участии лиц с инвалидностью, которым весьма непросто найти работу в Украине.

Так, парламент проголосовал за закон о продлении нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на товары и услуги организаций и предприятий, которые основаны общественными объединениями лиц с инвалидностью.

А о том, какие профессии лучше всего оплачиваются, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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