Парламент продлил налоговую льготу для бизнеса: кто сможет воспользоваться

Почти все народные депутаты единодушно проголосовали за льготу по НДС

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Верховная Рада продлила на пять лет налоговую льготу для организаций и предприятий, основанных при участии лиц с инвалидностью, которым весьма непросто найти работу в Украине.

Так, парламент проголосовал за закон о продлении нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на товары и услуги организаций и предприятий, которые основаны общественными объединениями лиц с инвалидностью.

"Речь идет не только о налоговой льготе – речь вообще не о деньгах, а о социальной справедливости и социальной адаптации тех людей, которые из-за физической неспособности не могут работать в обычных условиях", – отметил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время доклада с трибуны Верховной Рады.

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Он добавил, что комитет единогласно поддержал документ, и призвал народных депутатов проголосовать за создание благоприятных рабочих условий для людей с инвалидностью.

За принятие соответствующего законопроекта в целом (№ 2439) проголосовали 360 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Документ продлевает на пять лет, до 1 января 2025 года, срок действия льготной ставки по налогу на добавленную стоимость по операциям по поставке товаров и услуг, изготавливаемых и поставляемых организациями или предприятиями лиц с инвалидностью.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что ранее Верховная Рада сменила термин "инвалид" на "человек с инвалидностью", а теперь в парламенте планируют внести изменения в украинское законодательство с целью отменить группы инвалидности советского образца.

Напомним, в правительстве считают, что люди с инвалидностью смогут существенно поправить свое материальное положение, если будут работать в меру сил. "Человек с инвалидностью, который может и хочет работать, должен иметь для этого все возможности… Наличие инвалидности не должно быть причиной бедности и изоляции от общества", – говорится в программе деятельности Кабмина. Один из маркеров выполнения этого пункта программы – добиться, чтобы через 5 лет 40% людей с инвалидностью были трудоустроены.

А о том, какие профессии лучше всего оплачиваются, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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