"Я защищал эту землю, я готов на ней работать": истории успеха украинских фермеров

Николай Стецькив – хозяин клубничной фермы во Львовской области. На предприятии работает всего 4 человека. Земля: приватизированные 10 соток и 1 га аренды у участников АТО. В 2019 году земли фермы планируется расширить на 2,5 га.

В агросферу Николай пришел, оставив юридическую практику. Кроме того, с июля 2014 по март 2015 года он был добровольцем АТО. Сайт "Сегодня" пообщался со Стецькивым в рамках серии материалов о том, как в современной Украине можно заняться фермерством с нуля и добиться успеха.

"Уверен, что скоро село получит второе дыхание, ведь горожане с финансами получат гарантии для инвестирования в сельское хозяйство. Я защищал эту землю и готов здесь работать, потому что земля должна иметь хозяина и надлежащий уход. Главное – чтобы фермеры ресурсы, чтобы ее получить", – рассказывает Николай.

В 2015 году он вернулся из зоны АТО и пошел в Центр занятости в поисках работы. Там ему задали вопрос – не хочет ли он начать свое дело?

"Этот вопрос что-то изменил во мне. В тот же вечер мы с женой обсуждали разные варианты. И вдруг посмотрели на нашу дочь, которая со вкусом ела клубнику. В головах одновременно мелькнула мысль – возможно, попробовать выращивать ягоду?", – вспоминает предприниматель.

При этом знакомых фермеров у него не было, а все друзья отговаривали, мол на земле еще никто ничего не заработал, люди оставляют село и едут собирать клубнику в Польшу, а здесь что выращивать?

"Но я защищал эту землю на Донбассе, так что я, как хозяин, готов работать на ней. Поэтому я получил 10 соток земли как участник АТО, и еще гектар арендую у других участников АТО. Сегодня все удивляются, почему у нас самая высокая цена на клубнику в Украине – 60 грн за килограмм с поля, когда на базаре продают по 18 грн. Почему у нас сегодня цена на ягоду на 10 грн выше рыночной, а в сезон весной на 25 грн. Но наша ягода выращена из лучших сортов, органическая, без нитратов. Я не хочу истощать землю производством, а наоборот, хочу органикой сделать ее лучше, чем она была раньше", – говорит Николай.

Но вернемся к началу. Несмотря на скепсис друзей Стецькив защитил проект по выращиванию клубники в Центре занятости и получил первый грант – 28 000 гривен. За эти средства семья купила биогумус, агроволокно и первые 2000 саженцев. Учились на своих ошибках, поэтому из 2000 саженцев прижилось 800. В 2017 году они дали урожай в 500 кг ягоды. Первый, довольно ранний сезон 2018 года принес уже 1,5 тонны ягоды, а осенью фермер ждет 3 тонны. В следующем году он планирует взять в аренду еще два гектара поля, и сейчас решает юридические вопросы. Николай ожидает увеличения урожая до 20 тонн – его бизнес-модель построена таким образом, что, имея 10 тонн ягоды, он получит чистую прибыль.

"Конечно, я бы сделал это быстрее, если бы имел больше оборотных средств. Фермеру начинающему привлечь их очень трудно, поэтому я продал другой земельный участок, где мы с женой мечтали построить дом. На этом этапе нам пришлось пожертвовать одной мечтой ради другой. Получить первый кредит для меня было сверхсложно, в меня никто не верил, я долгое время не мог найти поручителя. Но знакомые чиновники поверили в мою идею и помогли его найти, поэтому я привлек средства. Зато очень много моих знакомых не смогли этого сделать и приостановились в развитии. Поэтому я думаю, что скоро село получит второе дыхание, ведь горожане с финансами будут иметь гарантии для инвестиций в сельское хозяйство. Земля должна иметь хозяина, получать заботу и уход", – уверен Николай.

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