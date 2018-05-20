За бизнес с РФ в Украине будут наказывать: ВР предлагает штрафы и изъятие

Представители депутатского корпуса считают недостаточным закон "О санкциях", принятый в 2014 году и направленный против страны-агрессора (РФ), и требуют его ужесточения. В Раду подан законопроект о возможности национализации имущества российских бизнес-структур, уже работающих в Украине, и о распространении санкций на украинский бизнес в случае его сотрудничества с государством-агрессором. Эксперты говорят, что даже если поправки будут приняты, реализовать их юридически законным путем будет сложно и долго, так как потребуются решения международных судов.

Что предложено

Автор законопроекта Роман Зварич (БПП) предлагает не только разрешить национализацию в Украине активов компаний, владельцы которых уже подпали под международные санкции за агрессию в отношении Украины, но и применять санкции к украинским гражданам и юрлицам, которые ведут бизнес в РФ. Причем основанием для этого могут стать не только реальные, но и "потенциальные угрозы национальным интересам, нацбезопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также если эти лица содействуют террористической деятельности, нарушают права и свободы человека, ведут к оккупации нашей территории, препятствуют устойчивому экономическому развитию". По мнению Зварича, определять тех, кто является "врагом народа", должны в Минэкономразвития на основании подзаконных актов, разработанных Кабмином. У тех, кто будет признан сотрудничающим со страной-агрессором, не только отберут свидетельство на право ведения бизнеса, но и оштрафуют в размере 300% полученной прибыли за три последних года.

Это не первый подобный законопроект: в 2015 году с подобными инициативами выступали депутаты от Радикальной партии и от "Свободы", но тогда ВР их не поддержала. Сейчас в законе "О санкциях" — 25 запретов. Главные: запрет вывода прибыли и капитала из Украины, участие в приватизации и аренде госсобственности, закупки у них товаров и услуг, отмена лицензий на право разработки недр. Национализации имущества закон "О санкциях" не предусматривает. С 2015-го были введены санкции против 65 юрлиц и около 180 физлиц, в основном это фирмы, близкие к прежней власти, а также граждане РФ.

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Мнение экспертов

В профильном комитете ВР возможность приятия законопроекта еще не комментируют, так как он пока не рассмотрен. Но и политологи, и экономисты оценивают документ весьма осторожно. По мнению политолога Владимира Фесенко, его принятие наверняка вызовет резкое обострение отношений с РФ.

"Я также против санкций в отношении наших граждан на основании подозрений, наказание должно быть только за реальные действия против Украины и по решению суда, а по национализации активов зарубежного бизнеса это должен быть международный суд", — сказал нам Фесенко.

Экономист Александр Охрименко уверен, что принятие такого закона ухудшит инвестклимат:

"У нас много компаний из РФ, сотрудничающих с нашей властью на самом высшем уровне. И первыми под удар могут попасть крупные банки и мобильные операторы. Депутаты наверняка понимают, что за национализацией российских активов последуют зеркальные санкции со стороны РФ".

А политэксперт Руслан Бортник добавляет, что любое ухудшение экономических отношений приводит к блокировке гуманитарных коммуникаций, в том числе усложнению переговоров по обмену и самому обмену пленными в ходе боев на востоке Украины.