Наказание за "выборы Путина" в Крыму: названы имена людей, против которых ЕС ввел санкции

Членов "избирательных комиссий" оказались в "черном списке" ЕС за то что помогали Путину

В санкционный список Европейского Союза попали представители т.н. "избирательных комиссий" в оккупированном Крыму и Севастополе. Об этом говорится в решении Совета ЕС.

В пояснении европейцев, почему были введены санкции, указывается, что эти лица участвовали в организации президентских выборов в России 18 марта 2018 года в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе, тем самым активно поддерживали и осуществляли политику, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

В "черный список" евросоюзак вошли:

заместитель председателя "избирательной комиссии" Крыма Инна Гузеева;

секретарь "избирательной комиссии" Крыма Наталья Безрученко;

председатель "избирательной комиссии" Севастополя Александр Петухов;

заместитель председателя "избирательной комиссии" Севастополя Мирослав Погорелов;

секретарь "избирательной комиссии" Севастополя Анастасия Капранова.

Напомним, как сегодня сообщил президент Украины Петр Порошенко, ЕС ввел санкций против пяти человек за незаконные выборы в Крыму.

Как известно, 18 марта в России состоялись президентские выборы. Также они были незаконно проведены в оккупированном Крыму. Сайт "Сегодня" писал о том, как в мире отреагировали на "выборы Путина" в Крыму. Европейцы объяснили, почему они считают российские выборы на полуострове незаконными.

В свою очередь в ОБСЕ прояснили свою позицию по "выборам" президента России в Крыму. Во всех документах ОБСЕ подразумевается, что Крым и Донбасс являются территорией Украины, даже если это не указано в резолюции, заявили в международной организации.