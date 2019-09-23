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Закон о кешбэке: Верланов раскрыл детали

23 сентября, 14:52

Механизм кешбэка можно применить к покупкам дороже 850 грн

Фото: Сергей Верланов / Facebook

Фото: Сергей Верланов / Facebook

Механизм кешбэка – компенсации стоимости услуг или покупок – нельзя применить при невыдаче чека. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов.

По его словам, механизм возможен только при частично фискализированной покупке (если не все позиции чека отображены на сервере налоговой службы) или нефискализированном чеке (если выданный покупателю чек не отображается на сервере ведомства).

"Если чек не выдан, то вопрос кешбэка нельзя применить, но есть штраф за невыдачу чека", - отметил Верланов.

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При этом он добавил, что кешбэк можно будет применить к покупкам дороже 850 грн.

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Новости "Сегодня" писали, что 20 сентября Верховная Рада одобрила в целом законопроект № 1073 о кешбэке, который вводит с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции.

Общие правила использования регистраторов расчетных операций для всех "единщиков" 2-4 группы начнут действовать с 1 января 2021 года одновременно с увеличением граничного объема дохода налогоплательщиков 2 группы с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Ранее депутаты и предприниматели обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений. Подробнее – в нашем сюжете:

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налоговая ГНС Верланов Государственная налоговая служба кешбэк

Источник: Интерфакс-Украина

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