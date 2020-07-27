Зарплаты и безработица: эксперты узнали о планах украинского бизнеса

Предприниматели в основном уверены, что справятся с кризисом

Многие предприятия в мире пострадали от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, поэтому уровень безработицы по сравнению с прошлым годом увеличился почти вдвое. Не обошла эта тенденция и Украину, хотя количество безработных уже перестало расти.

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Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Делойт" и Американской торговой палатой в Украине, половина опрошенных компаний планируют проводить или уже провели регулярный пересмотр заработных плат без изменений, но почти треть (23%) отложили пересмотр хотя бы для одной категории персонала.

"Чаще всего уменьшение процента пересмотра заработных плат происходило для топ-менеджеров и офисных сотрудников, а увеличение процента – для работников производства. Подавляющее большинство респондентов внепланово не повышало и не уменьшало уровень заработных плат", – говорится в результатах исследования.

Отмечается, что половина компаний-респондентов, где существует программа краткосрочного стимулирования, планирует выплачивать бонусы сотрудникам без изменений.

"Более 80% компаний разрабатывают или уже разработали план действий после выхода из карантина, и только 9% еще не занимались его разработкой. В частности, в качестве посткарантинных действий большинство опрошенных организуют офисное помещение для возможности социального дистанцирования сотрудников, усилят меры безопасности, обеспечат работников дополнительными средствами защиты, а также позволят работать из дома", – свидетельствуют результаты опроса.

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64% компаний планируют поддерживать текущую численность персонала и лишь 14% опрошенных отметили, что будут прибегать к сокращениям персонала в рамках хотя бы одной категории сотрудников. При этом 44% респондентов считают, что их организация будет способна выполнить имеющийся план деятельности на 2020 год.

Более половины (63%) организаций планируют или уже провели пересмотр целей на месяц/квартал/год для персонала в связи с пандемией и спадом экономики.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как Кабмин спасает украинцев от безработицы и поможет ли это:

Коронавирус и карантин: в Украине господствует безработица?

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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