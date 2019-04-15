На Бурштынской теплоэлектростанции обновляют один из энергоблоков

В этом году на Бурштынской ТЭС энергетики планируют обновить еще четыре энергоблока

На Бурштынской теплоэлектростанции обновляют один из энергоблоков. Завершить работы энергетики планируют до конца мая. После реконструкции станция станет мощнее. А убытки для экологии региона будут меньше.

"После выполнения ремонта мы поднимем работоспособность и возможность предоставлять услуги в производстве электроэнергии на 35 мВт, при этом снизятся выбросы в атмосферу угольной золы, которая прошла через производство, а также снижение удельного расхода на производство 1 кВт электрической энергии", – говорит Максим Шевцов, заместитель главного инженера по эксплуатации ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Экологическая безопасность – одно из приоритетных направлений работы компании ДТЭК.

"При капитальном ремонте блока №3, общая его стоимость будет 100 млн, точнее, 105 млн гривен. Часть этих средств идет на восстановление проектных параметров работы электрофильтров этого блока на трех блоках, 3,5 и 10, выбросы соответствуют европейским нормам и даже немножко лучше, они у нас меньше, 30 мг 1000 м3", – говорит Денис Шмыгаль, директор ДТЭК Бурштынская ТЭС.

В прошлом году на этой же станции энергетики обновили другой энергоблок. В капитальный ремонт компания вложила более миллиарда гривен.

В этом году на Бурштынской ТЭС энергетики планируют обновить еще четыре энергоблока. Один из них отремонтируют капитально. Компания переоснащает и другие теплоэлектростанции. Устанавливает новейшие электрофильтры для экологической безопасности и переводит энергоблоки на газовую марку угля. Единственную, которую сейчас могут добывать украинские горняки.

"На Приднепровской ТЭС на газовый вид угля переведены 4 энергоблока", – говорит Анатолий Боричевский, директор ДТЭК Приднепровская ТЭС.

Использование отечественного угля на ТЭС – это гарантии работы для украинских шахтеров, бесперебойное снабжение света и тепла для всех украинцев, а еще залог энергетической независимости страны в целом.

Напомним, ДТЭК в прошлом году вложил около 5 млрд гривен в переоборудование шахт.

Также мы писали, что инвестиционный потенциал украинской энергетики составляет более 80 млрд евро.

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