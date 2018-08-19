Украина является лидером Европы по производству меда

Украина занимает первое место в Европе и пятое в мире по объему производства меда, сообщили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

"Наша страна производит более 100 тысяч тонн в год, то есть 6% мирового меда. Сегодня в Украине насчитывается около 400 тысяч пчеловодов, на которых приходится 4 миллиона ульев", – отмечено в сообщении.

Основными производителями меда являются Винницкая, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Житомирская, Николаевская, Полтавская и Кировоградская области, которые производят 70% украинского меда, поставляемого в 35 стран мира.

Большую часть украинского продукта экспортируют в США, Германию, Польшу и Францию.

"Только в страны ЕС в прошлом году было поставлено более 50 000 тонн (из них более 5000 тонн в беспошлинной квоты)", – отмечается в сообщении.

В тоже время Украина существенно сократила экспорт помидоров.

Как сообщалось, по итогам маркетингового года, который длился с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года, Украина экспортировала 39,4 млн тонн зерновых культур. А в 2016/2017 маркетинговом году Украина установила рекорд по экспорту зерновых – 43,9 млн тонн.

Подробнее о том, что и куда продает Украина читайте в нашем материале.