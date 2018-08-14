Украина теряет экспорт помидоров

Этим летом в Украине упали цены на томаты, но с начала года страна существенно сократила экспорт этих овощей. Главной причиной снижения поставок эксперты Украинской плодоовощной ассоциации считают ослабление спроса со стороны компаний из Беларуси, пишет EastFruit.

Так, по официальным данным, с января по июль Украина экспортировала всего 6,29 тыс. тонн свежих томатов, а это на 24% меньше, чем за тот же период годом ранее. В денежном выражении экспорт этой продукции упал на 18%, и составил всего 6,05 млн долларов.

Главным покупателем украинского томата на внешнем рынке традиционно выступает Беларусь, на долю которой пришлось порядка 75% всего экспорта. При этом по сравнению с периодом с январь по июль 2017 года экспорт в этом направлении в натуральном выражении сократился на 37% и составил 4,74 тыс. тонн. В денежном же эквиваленте снижение составило 55% и поставки томата на рынок Беларуси принесли украинским компаниям за 7 месяцев 2018 года 2,84 млн долларов.

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В то же время поставки на рынок Польши в натуральном выражении выросли сразу в 1,8 раза. В частности, за январь-июль украинским компаниям удалось отгрузить на польский рынок 1,48 тыс. тонн свежих томатов. Однако, это не позволило им в полной мере компенсировать ослабление спроса со стороны белорусских импортеров.

Замыкает ТОП-3 ведущих импортеров украинского томата Молдова. Однако экспорт в этом направлении несущественный и с начала года составил всего 48 тонн.

Напомним, ранее сообщалось, что экспорт сахара из Украины упал почти в полтора раза. Основные поставки сахара в июле осуществлялись в Узбекистан – 89%. Также незначительные отгрузки были в Молдову – 4%, Азербайджан – 3% и Таджикистан – 2%.

В то время, Украина установила рекорд по экспорту яблок. Так, украинские производители отгрузили на внешний рынок 40,9 тыс. тонн яблок. Для сравнения, в сезоне 2016/2017 экспорт яблок составил всего 12,8 тыс. тонн.