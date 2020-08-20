1200 евро за просто так: в Германии стартовал эксперимент с безусловным доходом

Немецкий институт экономических исследований и ассоциация Mein Grundeinkommen начали эксперимент с выплатой безусловного базового дохода в Германии. Организации наберут 120 добровольцев, которые будут получать по 1200 евро в месяц три года просто так. Как сообщает TJournal, прием заявок на участие в эксперименте стартовал 18 августа.

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По итогам эксперимента исследователи хотят узнать, как безусловный базовый доход влияет на людей в долгосрочной перспективе и меняет общество.

Сумму выплаты определили исходя из порога бедности, после которого возможности человека для существования и участия в жизни общества ограничиваются. Аналитики считают, что для большинства людей безусловный базовый доход – не прибавка к доходу, а повышение безопасности. Одна из целей исследования – выяснить, делают ли такие выплаты людей более устойчивыми к кризисам.

Это не первый эксперимент с безусловным базовым доходом в Германии. В 2015 году организация Mein Grundeinkommen ("Мой базовый доход"), основанная берлинским предпринимателем Микаэлем Бохмейером, уже проводила похожую программу.

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Тогда 26 немцам в течение года платили по тысяче евро, чтобы выяснить, будут ли они работать. По итогам эксперимента исследователи пришли к выводу, что люди не бросают работу, а занимаются тем же, чем и раньше, но начинают чувствовать себя лучше.

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Напомним, похожие эксперименты проводятся и в других странах. Например, в 2017 году Финляндия начала выплаты по 560 евро в месяц двум тысячам безработных добровольцев. Правда, в 2020 году программа была закрыта.

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