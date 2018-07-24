Полтысячи евро в месяц для безработных: смелый эксперимент финских властей

Финские власти просто так раздают 560 евро (почти 17 тысяч гривен) в месяц безработным гражданам. Не всем – пока лишь двум тысячам, в рамках эксперимента. В чем его суть и долго ли будут одаривать счастливчиков – выясняли журналисты "Сегодня".

Власти пошли на эксперимент – сумму в 560 евро решили просто так платить финнам ежемесячно. Начали с безработных, чтобы посмотреть, как безусловный доход повлияет на их жизнь.

Большинство безработных в Финляндии на работу не устраиваются специально. Невыгодно – зарплата часто ниже пособия, которого они тут же лишатся. Поэтому власти решили пойти на необычный эксперимент.

"Это оптимальный выход из "ловушки". Если люди будут уверены, что не останутся без гроша, они смогут более спокойно искать себе подходящую работу, а не хвататься за первый же заработок", – объяснил суть эксперимента автор программы выплаты базового безусловного дохода в Финляндии Олли Кангас.

Но финские профсоюзы выступили против такого нововведения. По их мнению, это, наоборот, поощряет безработицу. Возмущены и многие граждане Финляндии.

"Государство на самом деле стимулирует слой такой населения, когда люди не особо хотят работать просто. Не хватаются за первую попавшуюся работу, а начинают рассчитывать, что им более выгодно", – отметила Елена Скороход.

Елена Скороход – бухгалтер. Переехав в Финляндию много лет назад, работу по профессии она нашла быстро. Зарплата – больше двух с половиной тысяч евро в месяц. Ей пособия не положены. Признается, после оплаты всех счетов, на жизнь остается не так уж много.

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А вот безработный Юха Ярвинен за полтора года получения дармовых денег смог накопить на открытие нового бизнеса. Он делает шаманские бубны. Мастер вырезает их из дерева, обтягивает шкурой и продает – по нескольку тысяч долларов за каждый.

"Вместе с этими безусловными выплатами я обрел свободу делать что хочу. Это выгодно мне и властям – они больше не будут тратиться на пособие по безработице для меня. К тому же, со своего нового бизнеса я буду платить гораздо больше налогов, нежели 560 евро в месяц", – рассказал Юха Ярвинен.

Выплачивать базовый безусловный доход хотели и в Швейцарии, но идею забраковали сами же граждане. На референдуме швейцарцы сказали, что денег просто так им не надо. Не будут выплачивать безусловный доход и в Финляндии – слишком большие траты, заявили власти. Через полгода эксперимент прекратят.