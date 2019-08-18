Деньги за просто так: как работает система базового безусловного дохода

Теория равенства родилась еще в XVI веке, но ее пилотные проекты активно отрабатываются в Финляндии, Канаде и других странах только последние десятилетия

Базовый безусловный доход. За рубежом власти дают помощь единоразово по праву рождения на 18-летие или ежемесячно всем гражданам / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Инновации меняют современный мир. Водители, официанты начинают уступать роботам рабочие места. Инженеры и врачи должны пристально следить за образовательными тенденциями, чтобы сохранить квалификацию. Будущее пугает

тотальной безработицей, потерей смысла жизни и отсутствием денег на основные нужды.

Решить проблемы землян может так называемый базовый безусловный доход (ББД). Данная социальная концепция подразумевает регулярные выплаты гражданам некоего гарантированного минимума. Причем помощь должна поступать всем членам общества, независимо от уровня дохода, необходимости работать или так далее. Эта идея соцравенства имеет плюсы и минусы, говорят эксперты, поэтому уже не одно столетие за рубежом идут эксперименты с целью найти идеальную формулу ББД, которая будет необременительной для бюджета и эффективной для людей.

История

Впервые тема всеобщего миндохода восходит к XVI веку. В 1516 году лорд-канцлер Англии Томас Мор опубликовал занимательную книгу под ярким названием "Утопия". В труде была поднята идея создания системы справедливого распределения богатства. В итоге концепция о том, что все люди имеют право на постоянный доход, начала активно укореняться в умах ученых.

Идея масштабировалась в XVIII веке благодаря англо-американскому философу Томасу Пейну, который в 1797 году представил работу "Аграрная справедливость". Здесь писатель предложил единовременно выплачивать миндоход лицам старше 21 года. А источником помощи, по мнению Пейна, могли стать налоги на владельцев земельных участков.

Еще популярнее тема ББД оказалась в начале XX века. Тогда британский инженер Клиффорд Дуглас предложил миру теорию социального кредита. В своих работах "Экономическая демократия", "Кредитная власть и демократия", "Социальный кредит" автор обосновал идею: каждому гражданину принадлежит доля национального богатства. Поэтому общество должно распределять нацдивиденды как беспроцентный кредит между всеми членами общества. Этот подход позволил бы ликвидировать разрыв между понятиями "покупательная способность" и "цены на пром- и продтовары". Тему соцкредита рьяно поддержали простые люди в 1930-х годах, ведь на улице бушевали кризис и безработица. Идея Дугласа стали настолько известной, что даже выросла в политдвижения в разных странах.

И что теперь

В середине прошлого века тема ББД отошла на второй план. А все потому, что система соцподдержки в западных странах стала основываться на таких показателях, как стаж, зарплата и т. д. Но вместе с тем в 1986-м была создана Европейская сеть базового дохода (BIEN), объединившая сторонников ББД. А в 2004-м структуру преобразовали во Всемирную сеть базового дохода. Цель организации — связывать ученых, студентов и активистов из разных стран, заинтересованных в теме базового дохода, а также популяризовать эту социдею на планете. Для этого BIEN ежегодно проводит конференции, обсуждает исследования, распространяет новые идеи ББД.

В целом сейчас эксперты изучают возможность внедрения разных моделей базового дохода. К примеру, немецкая активистка Сюзанне Вист предлагает ежемесячно увеличивать банковский счет граждан Германии на 1500 евро для взрослых и 1000 евро для детей. Профессор Венского университета экономики Франц Херрманн считает, что ББД надо формировать и в виде миннабора товаров и услуг. Австрийский социолог Манфред Фюльзак уверен: обеспечить выплаты базового дохода нужно не только гражданам своей страны, но и приграничных территорий, чтобы снизить потоки мигрантов.

Споры

В качестве аргументов "за" аналитиками называются борьба с бедностью, реализация права на свободу от рабского труда, искоренение преступности, снижение затрат на здравоохранение. Аргументы "против": риски массового притока мигрантов и большая нагрузка на бюджеты стран. Правда, внедрение ББД позволило бы избавиться от неэффективных соцпрограмм, например различных льгот и пособий, уверен руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Параллельно для выплат ББД власти могут использовать разные источники. К примеру, это могут быть доходы от приватизации, госинвестиции, прибыль от добычи недр и т. д. Также можно облагать налогами высокотехнологичные компании или выплачивать ББД в криптовалюте через госбанки. В любом случае власти развитых стран будут внедрять эти соцпроекты в ближайшие 5—10 лет, поскольку глобализация экономики, цифровизация общества и смена парадигмы занятости потребуют тотальной финподдержки граждан", — считает Забловский.

Украина: выплаты четко по списку

Эксперты считают, что в Украине можно внедрять любую концепцию базового безусловного дохода. Это могут быть ежемесячные выплаты жителям определенных территорий или единоразовая компенсация к 18-летию, исходя из права рождения в стране.

"Прежде чем определять оптимальную концепцию ББД для украинцев, нужно отталкиваться от массы параметров: местная специфика, особенности соцобеспечения, демографическая ситуация, макропоказатели. И лишь потом можно внедрять пилотный проект, который в случае успеха надо масштабировать по стране", — уверен экономист Андрей Забловский.

По его словам, модель ежемесячных платежей для определенной группы населения может иметь позитивный резонанс, но для этого нужно выполнить ряд критериев.

"Такими условиями, например, могут быть определенные формы занятости — от обучения до стимулирования предпринимательской деятельностью", — обращает внимание эксперт.

В то же время Забловский не исключает, что в Украине может быть внедрен и так называемый экономический паспорт для украинцев, озвученный в предвыборной программе Владимира Зеленского. Напомним, идея — в следующем: 18-летние украинцы могут получать часть дохода от продажи ресурсов (газа, нефти, леса).

"Это, по сути, является модификацией концепции базового безусловного дохода. Такой подход может быть актуален при реализации кардинальной реформы государственных институтов, эффективном администрировании социальных выплат, защите прав собственности, справедливой судебной системе", — уверен Андрей Забловский.

Кому денежку? Студентам! / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Мир: лотерея в ФРГ и планы в Гималаях

Выплату безусловного базового дохода в разных вариантах запускали едва ли не на всех континентах. Например, на протяжении 70—80-х годов прошлого века в США провели четыре подобных эксперимента, которые длились от трех до пяти лет. Некоторые из них действуют и сегодня. На Аляске с 1982 года часть средств постоянного фонда штата (формируется за счет нефтяных доходов) распределяется между всеми жителями в форме дивидендов. Они составляют приблизительно 10% от среднего дохода за предыдущие пять лет и распределяются равномерно по годам. Сумма дивидендов составляла 331 доллар на одного человека в 1984 году. С 1996 года она превысила 1000 долларов, достигнув пика в 2015 году (2072 доллара). Чтобы претендовать на выплату, нужно прожить на Аляске, по крайней мере, 12 месяцев.

Германия

В 2014 году в Германии берлинский предприниматель Микаэль Бохмейер стал инициатором эксперимента "Мой базовый доход" — он отобрал 26 человек, которые получали по 1000 евро в месяц. Отбор проходил в одном из берлинских театров перед реальной аудиторией и транслировался онлайн. Устроен он был в виде лотереи, а средства на эксперимент собирали через краудфандинг (добровольный сбор денег в интернете). В итоге донорами стали более 30 тысяч человек. Уже после завершения этой программы Бохмейер рассказал о нескольких ее участниках. Например, один из них потратил первую тысячу евро на вечеринку, чтобы "вывести хандру из своего организма". Другой бросил работу в кол-центре и вернулся на учебу, чтобы стать воспитателем в детском саду.

Африка

Было несколько инициатив разного уровня по внедрению безусловного дохода и в Африке. Например, в Намибии такой эксперимент провернули два местных ведомства — Бюро социального развития и Институт трудовых ресурсов и исследований. Проект продолжался с января 2008-го по декабрь 2009 года. Жители деревень Омитаре и Очиверо получали по 100 намибийских долларов (164 грн) в месяц. В результате на этой территории снизился уровень преступности и увеличился уровень посещаемости в школах. В Уганде бельгийская некоммерческая организация Eight с января 2017 года еженедельно выплачивает по 8 евро (прожиточный минимум для одного взрослого человека и двух детей) каждой семье в деревне Форт-Портал. В общей сложности, речь идет о 50 домохозяйствах, а получать деньги они будут до конца этого года. Этот эксперимент сопровождается целым сериалом документальных фильмов. На сегодняшний день сняли уже 24 эпизода.

Индия

В этом году власти одного из индийских штатов Сикким (расположен он на северо-востоке страны, в Гималаях) объявили о планах провести эксперимент по внедрению базового дохода для всех своих граждан. В этом штате проживают 610 577 человек. Впрочем, детали инициативы пока остаются туманными, и даже неясно, сколько будут платить каждому жителю. Да и пуск состоится не скоро — в 2022 году. Но если этот эксперимент сработает в одном штате Индии, вскоре к нему может присоединиться и вся страна — в конце прошлого года из источников индийские СМИ узнали, что премьер-министр Нарендра Моди рассматривает идею внедрить базовый доход для малоимущих по всей стране. А первыми могут стать индийские фермеры. Отметим, что индийские экономисты уже не один раз предлагали внедрить базовый доход. Экономический советник правительства Индии Арвинд Субраманьян предлагал в 2016—2017 годах ввести выплаты в размере 7620 рупий ($109) в месяц. Индийский экономист Пранаб Бардхан считает, что государство должно выплачивать минимум 4—5 тысяч рупий ($57—71).

Аляска. Здесь, чтобы претендовать на аналог базового дохода, нужно прожить хотя бы 12 месяцев / Фото: AFP

Финны: безработицу не побороли, но имидж подняли

А вот в Финляндии, которая едва ли не первой решилась на подобный шаг, эксперимент по выплате базового дохода оказался неэффективным. Эту идею финское правительство вынашивало с 2015-го. В 2016 году из 175 тысяч претендентов с помощью жеребьевки выбрали 2 тысячи счастливчиков. Однако в конкурсе принять участие смогли далеко не все — только финны в возрасте 25—28 лет, которые на тот момент получали пособие по безработице. Эксперимент стартовал в 2017-м — каждый из его участников раз в месяц получал 560 евро (сумма, примерно равная пособию). Для сравнения — в прошлом году прожиточный минимум у финнов составлял 700 евро. Власти страны также планировали увеличить со временем сумму выплат до 800 евро. Базовый доход не влиял на другие соцвыплаты, но если человек начинал получать пособие по уходу за детьми дома, переезжал в другую страну или уходил служить в армию военным, он прекращал участие в эксперименте. Продлился он до конца 2018 года, и продолжать его власти страны пока отказались.

У пенсионно-социального ведомства, которое в Финляндии называется Kela, было несколько целей. Во-первых, власти надеялись, что безусловная выплата заставит трудоспособных, но малообеспеченных людей искать работу. Во-вторых, они надеялись поднять имидж страны в мире. Со второй задачей эксперимент справился.

"Финляндия смогла улучшить свой имидж. Этот вопрос заинтересовал многих, и нас это даже удивило. Это — уникально. Подобный интерес раньше вызывал только материнский пакет (набор вещей первой необходимости, который выдают в роддоме матерям после рождения ребенка)" — отметил спикер Kela, куратор эксперимента Олли Кангас.

А вот основную задачу так и не удалось решить: в феврале этого года в Kela отчитались, что уровень занятости среди участников эксперимента не изменился. Впрочем, хотя влияние на безработицу оказалось минимальным, по данным чиновников, те, кто получал базовый доход, "стали счастливее и здоровее". В апреле соцведомство опубликовало еще один отчет. В нем говорилось, что участники эксперимента начали больше доверять другим людям и властям.

Эксперимент. Два года участники получали по 560 евро в месяц

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что пенсионеры старше 70 лет могут быть полностью освобождены от оплаты комуслуг. И разбирались в том, выдержит ли бюджет Украины новые льготы.

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