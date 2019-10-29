4G появится даже в маленьких селах: подробности соглашения мобильных операторов

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

К 2022 году 90% населенных пунктов в Украине должны быть обеспечены скоростным интернетом, а реализовать эту задачу поможет меморандум, подписанный премьер-министром Алексей Гончаруком и ведущими операторами мобильной связи. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба Кабмина.

В сообщении уточняется, что в меморандуме идет речь о реорганизации радиочастот в диапазоне 900 МГц. Это позволит обеспечить всю территорию Украины максимальным покрытием качественной мобильной связи уровня 4G, а также предоставить широкополосный доступ к интернету.

"Одна из задач нашего Министерства – к 2022 году 90% населенных пунктов Украины, в том числе наиболее отдаленных поселков, обеспечить качественным скоростным интернетом. Сегодня мы сделали важный шаг к тому, чтобы реализовать задуманное. Благодаря достигнутым договоренностям уже в марте 2020 года будут переоформлены лицензии, будет способствовать распространению 4G даже в маленьких селах", – рассказал Федоров.

Сейчас сложности с подключением скоростного мобильного интернета вызвана тем, что распределения частот между операторами в диапазоне 900 МГц недостаточно для запуска 4G.

Реклама

"Исправить ситуацию позволит выполнения недавно подписанного операторами общего плана мероприятий, согласно которому от доли диапазона откажется "Киевстар". Этому оператору, согласно лицензии, пока отдано около 60% доступных частот в диапазоне 900 МГц. Также своими частотами в этом диапазоне поделится оператор CDMA "Интертелеком", который получит взамен частоты в диапазоне 800 МГц", - сообщили в Кабмине.

Читайте также: PayPal, криптовалюта и онлайн-студенческие: что Минцифры готовит украинцам

В тренде В Украине выросли зарплаты: в каких областях платят больше всего

При этом правительство планирует облегчать задачу операторам: способствовать доступу к инфраструктуре, внедрению технейтральности, установлению справедливой цены за переоформление лицензий и тому подобное. По словам Федорова, также удалось нейтрализовать наибольшие опасения мобильных операторов, а именно – по межеванию частот, на которых работают технологии CDMA и GSM, что может стать причиной ухудшения связи.

"Сейчас защитный промежуток между частотами этих технологий составляет 0,1-0,2 МГц. Благодаря реорганизации он возрастет до 3 МГц. К тому же, впервые в Украине будут проведены не лабораторные, а полевые испытания реального влияния этих частот и недостатков, которые они могут создавать", – добавил Федоров.

Напомним, также новости "Сегодня" ранее рассказывали, когда ожидать запуска 5G в Украине и какие преимущества будут у нового поколения связи:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама