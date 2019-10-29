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Мобильная связь в каждом уголке Украины: подписано "историческое соглашение"

29 октября, 13:09

Правительство заключило сделку с четырьмя крупнейшими мобильными операторами Украины

/ Фото: Pixabay

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Украинское правительство заключило с мобильными операторами в стране соглашение, которое призвано помочь обеспечить мобильное покрытие по всей стране.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 29 октября на проходящем в Мариуполе первом инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine.

Глава государства отметил, что премьер-министр Алексей Гончарук и руководство мобильных операторов подписали "исторический" меморандум.

"В рамках этого меморандума каждый уголок нашей страны будет покрыт мобильной связью и сетью интернет", – обещает Зеленский.

Он добавил, что данное соглашение не мог подписать "никто в течение всей истории нашей страны".

Фото: скриншот

"Этот короткий документ – результат работы огромного количества человек. Я верю, что с этого документа начнется тотальная цифровизация страны. В каждом уголке нашей страны должен быть доступная качественная связь и интернет", – дополнил президента премьер Гончарук, обещав сделать все возможное для достижения поставленной цели.

В Telegram-канале главы правительства уточнили, что в соглашении с четырьмя крупнейшими мобильными операторами Украины говорится о перераспределении частот, а также об обеспечении конкурентных условий.

"Как результат – у компаний будут новые возможности для инвестиций и расширения набора услуг. А у украинцев – качественная связь в селах и на дорогах", – объяснил Гончарук.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, когда ожидать запуска 5G в Украине и какие преимущества будут у нового поколения связи.

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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мобильная связь Владимир Зеленский мобильный оператор мобильный интернет мобильные телефоны Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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