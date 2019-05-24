В Европе еще нет, а в Украине будет: стоит ли нам скоро ждать 5G

Мобильным операторам понадобится три-четыре года, чтобы запустить связь пятого поколения

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Быстрее 4G и охватывает больше площади. Связь пятого поколения должна заработать в Украине уже в следующем 2020 году. Это один из последних указов Петра Порошенко на посту президента.

"Понимая, что связь пятого поколения в 2020 году заработает в большинстве стран Евросоюза, мы не собираемся отставать. Сегодня хочу подписать указ, в котором четко определены графики и который позволит нам запустить связь пятого поколения в 2020 году", – сказал Порошенко.

Но операторы признаются, что еще не до конца освоили 3G и 4G. В Украине до сих пор нет сплошного покрытия мобильным интернетом 3G, не говоря уже о 4G. Что поменяет 5G для украинцев и появится ли связь пятого поколения уже в следующем году, разбирался сайт "Сегодня".

Зачем нужен 5G и где он работает

Все рады скорости. Если быстрота 4G составляет около 20 Мбит/с, и ее достаточно для загрузки HD-фильма за 30 минут, то 5G превзойдет его на несколько порядков: от 500 до 1500 Мбит/с – этого хватит, чтобы скачать тот же фильм за 25 секунд. Пятое поколение связи быстрее и покрывает большую территорию, чем предыдущие технологии. 5G даст прорыв в развитии беспилотных автомобилей, виртуальной реальности, интернете вещей.

Еще сотовая вышка 5G может обрабатывать в сто раз больше устройств, чем 4G. Это означает, что перегруженные базовые станции должны уйти в прошлое – по крайней мере, до тех пор, пока развитие "интернета вещей" не будет означать, что к интернету подключен не только ваш телефон, но и ваша мебель, бытовая техника и одежда.

В апреле 2019 года Южная Корея стала первым государством в мире, где 5G заработал по всей стране. В этом году мобильная связь пятого поколения также появилась в двух городах США – в Чикаго и Миннеаполисе. Британские операторы тоже планируют ввести ограниченные услуги 5G в 2019 году.

А в 2020 году покрытие 5G должны получить 35 городов в Европе. Среди них Амстердам, Барселона, Бари, Берлин, Бристоль, Гент, Л’Аквила, Лион, Лондон, Мадрид, Малага, Марсель, Матера, Милан, Оулу, Париж, Патрас, Прато, Стокгольм, Таллинн, Турин и Эспоо.

Однако 5G еще долго не заменит 4G. Пройдет несколько лет, прежде чем охват 5G будет достаточным, чтобы не переключаться на 4G или 3G большую часть времени.

Не для широких масс

На самом деле, 5G – не для скачивания фильмов. Это технология рассчитана для промышленного сектора и для технологических проектов в различных отраслях. Она может использоваться в медицине, агросфере, транспорте. Например, со связью пятого поколения можно будет проводить удаленные операции. Хирург сможет провести операцию пациенту из Украины, находясь в Германии.

Точно так же аграрии смогут удаленно управлять сельхозтехникой и с помощью датчиков следить за состоянием почвы и урожаем. Автоматизированные системы сами будут определять, когда полить или удобрить почву. Для этого нужен постоянный доступ к скоростному интернету.

"5G – будет внедряться там, где есть готовность рынка, где будет запрос от государства, промышленности, сельского хозяйства. Поэтому о массовом использовании 5G в Украине говорить преждевременно. Но в этом году мы все же планируем сделать первые технологические тесты. Так, в апреле мы запустили первый в Украине участок "умной дороги" на сети 4G (в рамках проекта на трассе установят камеры видеонаблюдения, метеостанции, которые будут фиксировать погоду, а вся информация будет передаваться с помощью видеостримов в Data-центр, где будет формироваться аналитика всего происходящего на шоссе – Ред.), а во втором полугодии планируем протестировать ее работу на скоростях 5G", – говорит Виктория Рубан, PR-директор Vodafone Ukraine.

Для внедрения связи пятого поколения надо решить вопрос с частотами. Для 5G нужны диапазоны 700 МГц и 3,4 – 3,8ГГц. Сегодня они используются для 2G или в специспользовании. Чтобы развивать на них 5G, операторам надо вернуть частоты государству и заново выкупить. Или же государство может разрешить использовать операторам свои частоты для развития связи пятого поколения. Для этого парламент должен принять закон о технологической нейтральности.

"Лицензии на внедрение мобильной связи стандарта 5G должны быть предоставлены мобильным оператором бесплатно. А главные усилия государства должны быть направлены на развитие экономики страны и роста бизнеса, который и будет выступать главным заказчиком и пользователем 5G. Тогда это может стать по-настоящему общим партнерским проектом государства и операторов, которые, в свою очередь, будут инвестировать в развитие сети", – считают в Lifecell.

Перед тем, как запускать технологии 5G в Украине, нужно:

создать государственную стратегию развития 5G. Пока что имеется указ президента, где есть только дата;

выделить частоты под запуск связи пятого поколения;

покрыть территорию страны 4G;

обеспечить спрос бизнеса на сервисы и решения 5G. Этот стандарт в первую очередь ориентирован на промышленные и инфраструктурные потребности бизнес-рынка, а не абонентов;

доступное оборудование, которое поддерживает новую технологию. Пока что 5G внедрено только в одной стране и оборудование остается дорогим.

"Говоря о развитии в Украине новых поколений мобильных сетей в целом, стоит отметить, что до сих пор неизвестно о коммерческом успехе сетей 4G, а это ключевой фактор для решения о развитии сетей последующих поколений. При этом в Украине одни из самых дешевых тарифов на мобильную связь в Европе. В связи с этим массовое развертывание новой сети, требует больших вложений, остается под вопросом для операторов", – отмечают в "Укртелекоме".

5G в Украине к 2020?

"Я не верю в запуск 5G в Украине в ближайшие пять лет", – говорит Александр Федиенко, глава правления Интернет Ассоциации Украины.

Запуск технологий пятого поколения обойдется операторам в 10 млрд грн, оценивает эксперт. И оператор должен будет вернуть инвестиции, да еще и получить прибыль. Тем более, что украинским операторам есть куда развивать покрытие 3G и 4G.

"Более половины территории страны не покрыты и 3G. Для цифровизации страны надо решать сначала эту проблему", – говорит Роман Химич, эксперт телекоммуникационного рынка.

Украина отстала от соседних стран на 10 лет. Мобильный интернет третьего поколения начали внедрять в мире еще в 2000-2003 годах. А с 2011 года большинство стран перешли на 4G. В Украине же 3G появился только в 2015, а 4G – год назад. Тогда операторы заплатили в казну 7,88 млрд грн за радиочастоты для запуска 4G. В 2015 году от продажи лицензий на 3G государство получило 8,78 млрд грн. Кроме того, значительную сумму операторы инвестировали в развитие инфраструктуры и закупку оборудования. Учитывая, что в Украине стоимость мобильной связи и мобильного интернета являются одними из самых низких в мире, операторы пока еще далеки от возврата своих инвестиций. А ведь для запуска 5 G нужно минимум 10 млрд грн, отмечает Федиенко: "Оператор который потратит такую сумму, захочет вернуть деньги и получить прибыль. Поэтому я пока не вижу выгоды. Возможно, в Украину зайдет иностранный оператор, который получит государственные гарантии".

В телекоме есть правило смены технологий не чаще одного раза в четыре года, говорит Виктория Рубан. Это минимально достаточный срок, который позволяет внедрить технологию и получить от нее коммерческий эффект, чтобы иметь возможность реинвестировать полученные средства в технологии следующего поколения. Поэтому еще три-четыре года Украине нет потребности запускать 5G. Потенциал 3G и, особенно, 4G, еще не до конца освоены и их покрытие нужно расширять. Этот процесс может занять еще несколько лет.

"Более того, существование качественного 4G-покрытия является одним из необходимых условий и для запуска 5G. Так что на сегодня существующие стандарты способны с запасом обеспечить потребности ближайших 3-4 лет без необходимости запуска следующего поколения мобильной связи", – прокомментировали в Lifecell.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как за ремонтом автодорог будут следить с помощью мобильного приложения.

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