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4G-ускорение: в Украине перераспределят частоты для мобильного интернета

5 февраля, 14:14

Мобильные операторы начнут обновлять свои лицензии уже с апреля

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

В Украине перераспределят частоты в диапазонах 800-900 МГц. Такое решение принял Кабинет министров, чтобы улучшить доступ к мобильному интернету 4G, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Перераспределение частот в диапазонах 800-900 МГц улучшит доступ к мобильному интернету и облегчит операторам процесс построения сетей 4G", – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что благодаря перераспределению частот уже в первых числах марта мобильные операторы начнут обновлять свои лицензии.

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"В апреле сеть начнет развивать оператор "Интертелеком", а в июле – мобильные операторы большой тройки (Vodafone, "Киевстар" и Life. – Ред.). Таким образом, мы сохраним хорошие темпы в достижении цели правительства – обеспечить до 2024-го года 95% покрытия транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов доступом к высокоскоростному интернету", – добавил премьер.

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Напомним, ранее в Кабмине также поставили задачу – к 2022 году 90% населенных пунктов в Украине обеспечить скоростным интернетом. Тогда же стало известно, что нынешние сложности с подключением скоростного мобильного интернета вызвана тем, что распределения частот между операторами в диапазоне 900 МГц недостаточно для массового запуска 4G.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, когда ожидать запуска 5G в Украине, и какие преимущества будут у связи нового поколения:

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интернет связь Киевстар мобильный интернет Life частоты Vodafone 4G Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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