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Аборигены России просят Илона Маска не покупать у РФ сырье для Tesla: названы причины

12 августа, 17:04

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Десятки экспертов, активистов и лидеров организаций коренных народов обратились к бизнесмену

Организация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России "Абориген-форум" призвала основателя компаний Tesla и Space X Илона Маска, входящего в ТОП-5 самых богатых людей планеты мира, не покупать никель, медь и другую продукцию "Норильского никеля".

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"Абориген-форум" просит Маска не покупать продукцию "Норникеля" до тех пор, пока не будут выполнены четыре условия.

Во-первых, организация хочет, чтобы сначала была проведена полная и независимая оценка ущерба от работы компании в Мурманской области и на Таймыре, в том числе от утечки 21 000 тонн солярки на ТЭЦ-3 под Норильском, а также полная оценка "влияния этого ущерба на традиционный образ жизни и традиционную хозяйственную деятельность коренных народов".

Во-вторых, они требуют компенсации ущерба традиционному образу жизни коренных малочисленных народов от деятельности компании.

В-третьих, они требуют, чтобы был разработан и профинансирован план рекультивации загрязненных компанией территорий на полуострове Таймыр и в Мурманской области.

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Четвертым условием они назвали пересмотр политики "Норникеля" в отношении коренных народов в пользу соблюдения их прав.

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"Аборигены" объяснили, что обратились к Маску, поскольку он в конце июля призвал производителей никеля выпускать его больше, в том числе для нужд Tesla, и пообещал, что компания может заключить с ними "гигантский долгосрочный контракт", если они будут "производить никель эффективно и безопасно для экологии".

"Абориген-форум" – неформальное объединение 39 независимых экспертов, активистов, лидеров и организаций коренных малочисленных народов из 14 регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

Напомним, Норильск является одним из самых загрязненных городов планеты – здесь находится большое количество заводов и фабрик, где занимаются переплавкой тяжелых металлов. В начале июля 2018-го там выпал "кровавый дождь": причиной необычного цвета осадков стали выбросы местного металлургического завода.

Напомним, что Илон Маск возлагает особые надежды на новый продукт компании Tesla – электрический пикап с бронекузовом Cybertruck.

Видео: Reuters
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аборигены Tesla Илон Маск Норильск никель
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