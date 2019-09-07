Агентство Fitch подняло рейтинг Украины и объяснило, чего ждет еще

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины с уровня В- до уровня В. При этом прогноз по рейтингу – позитивный.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fitch, Украина продемонстрировала "своевременный доступ к фискальному и внешнему финансированию, улучшила макроэкономическую стабильность и снизила бюджетную задолженность".

Кроме того, Киеву удалось избежать политической нестабильности, благодаря досрочным парламентским выборам, что также положительно повлияло на динамику и позволило подняться в рейтинге.

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Fitch заявляет, что ожидает дальнейшего повышения кредитоспособности Украины, поскольку она взаимодействует с международными финансовыми организациями, а новое правительство заявило о приверженности структурным реформам.

Рейтинговое агентство назвало премьер-министра Алексея Гончарука и его Кабмин "технократическим, прозападным и реформистским правительством".

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"Высокий уровень поддержки президента Владимира Зеленского и его команды дают политикам уникальную сильную позицию для продвижения вперед в своей политической программе, ориентированной на реформы", – отметили в агентстве.

Fitch ожидает к концу 2019 года снижения госдолга до 47,9% ВВП (55,8% с учетом гарантий). Прогнозируется, что к 2021 году госдолг достигнет 44,4% ВВП.

Новости "Сегодня" сообщали, что туристы потянулись в Украину, ведь страна резко поднялась в мировом рейтинге.

Также сообщалось, что Киев попал в международный рейтинг городов с наибольшим прогрессом.

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