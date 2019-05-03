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Аграрии Украины могут выйти на рекорд: синоптики дали прогноз

3 мая, 12:52

Для урожая яровых зерновых эта весна более благоприятна, чем прошлогодняя

Фото: Pixabay

Украина завершила сев ранних яровых зерновых культур на площади 2,1 млн га. К этой группе относятся яровая пшеница, яровой ячмень и овес.

Нынешние погодные условия для этих культур можно назвать оптимальными, отметила начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

"В Украине есть перспектива получения хорошего урожая ярых зерновых. Почти по всей территории имеем оптимальное увлажнение почвы. Нет засухи, которая может негативно повлиять на урожай и в принципе каждый год влияет. Даже на юге, где не было осадков, сохраняется хорошая перспектива для этой группы культур", – сказала Адаменко.

К тому же погодные условия более благоприятны, чем в 2018-м.

"В прошлом году в апреле – мае был дефицит осадков. Это привело к тому, что Украина не получила рекорда. В этом году условия намного лучше", – резюмирует эксперт.

Ранее "Сегодня" с помощью экспертов оценили перспективы нынешнего агросезона:"Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной".

При этом Украина вошла в мировой ТОП-10 экспортеров агропродукции.


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Тег прогноз, укргидрометцентр, урожай зерна, зерновые, урожай 2019

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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