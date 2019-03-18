Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Фото: Pixabay

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a08/816/5c8a088160f55.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a08/816/5c8a088160f55.jpg 2019-03-18T07:00:00+02:00 Экономика Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

С началом весны в Украине стартовала посевная кампания — с опережением на месяц по сравнению с 2018 годом. Пока сложно говорить о точных прогнозах на урожай, но засеять яровыми зерновыми, зернобобовыми, крупяными и другими культурами аграрии готовятся столько же гектаров, сколько и год назад — более 7 млн. Еще больше гектаров засеяно с осени озимыми, которые, по оценкам специалистов Минагропрода, хорошо перенесли зиму. "Сегодня" с помощью экспертов оценили перспективы нынешнего агросезона, а также выяснили, какими могут быть цены на хлеб, бакалею, "олию".

Аграрии и синоптики

По данным Минагропрода, состояние озимых в 2019 году оказалось лучшим за последние пять лет: они взошли на 99% из 7,6 га засеянных площадей, в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 86% посевов. Посевная идет в 11 южных и центральных областях, агрохозяйства высевают ранние яровые и зернобобовые культуры — пшеницу, ячмень, овес и горох.

Начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко назвала раннее начало посевной хорошим знаком для будущего урожая. Основной риск, по ее мнению, — это быстрое высыхание грунта, связанное с недостатком влаги в малоснежном феврале и сильными весенними ветрами. Народный синоптик Леонид Горбань также прогнозирует засушливую ветреную весну и жаркие июнь и июль с осадками ниже нормы.

"Эти факторы могут погубить урожай в южных регионах, поэтому сеять надо как можно быстрее, чтобы растения, использовав влагу, успели набрать силу до жары, это поможет им выжить", — говорит Горбань.

Тем не менее в Минагропроде надеются, что урожай окажется на уровне трех последних лет или около 66 млн тонн.

Мнение экономистов

Цены на продукты вырастут независимо от того, каким окажется урожай, уверены эксперты в области экономики. Главная причина — повышение себестоимости агропродукции. По данным Госстатистики, средняя зарплата в агросекторе повысилась за 2018 год на 23% (до 7360 грн), на 10% подорожали минудобрения, в итоге затраты на гектар от посева до уборки урожая выросли на 14%. В этом году ожидается рост еще на 7—20%. По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в итоге мука и крупы подорожают на уровень инфляции (до 8%), а вот подсолнечное масло — вряд ли, так как цена на "олию" у нас выше, чем в Европе, куда мы этот продукт экспортируем.

"Не первый год наши цены на эти товары на уровне или выше европейских, что сдерживает их рост, — рассказал нам Пендзин. — Да, себестоимость сельхозпродукции объективно увеличивается, но чтобы ее продать, нашим аграриям придется повышать производительность труда и уменьшать свою прибыль".

Ждем дорогую гречку, хлеб и сахар

Самое большое повышение цен в этом году ожидается на хлеб, уверены эксперты.

"В Украине сокращаются посевы под рожь, ее приходится импортировать, из-за чего ржаной хлеб подорожал за год на 22%, — объяснил глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко. — Любой хлеб у нас пока дешевле, чем у еврососедей, а спрос на него стабилен, поэтому ожидаю роста цен за год на 15%. Как и на муку и макароны".

Подорожают также гречка и сахар. Причина в том, что гречки был избыток, цены падали, а сеяли ее все меньше, поэтому продукт подорожает примерно на 10% (+1,5—2 грн/кг), прогнозирует Пендзин. Но, по данным Минагропрода, посевы гречихи в этом году составят 115 тыс. га, что позволит обеспечить спрос. А вот в ассоциации "Укрцукор" заявили о сокращении засеваемых свеклой площадей на 25% или до 230 тыс. га из-за профицита сахара в последние два года. Пендзин говорит, что дефицита "песка" не будет, но цена вырастет на 8—10% или до 13—13,5 грн/кг.

Ранее стало известно, что посевная кампания в Украине набирает обороты. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур увеличились до 258 тысяч га.

А заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что мировые цены на нефть и рекордный урожай зерновых помогли снизить инфляцию в Украине в 2018 году, однако в 2019 году влияние этих факторов будет ослабевать. Он напомнил, что в 2018 году Украине удалось собрать более 70 млн т зерновых, а в этом году ожидается около 66 млн т.

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АВТОР: Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.