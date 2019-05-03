Украинские аграрии завершили важный этап посевной-2019

Кампания в целом еще продолжается, удобрений хватает, уверяют в Минагропроде

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Украина 2 мая 2019 года завершила сев ранних яровых зерновых культур на площади 2,1 млн га. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

К группе ранних яровых относятся яровая пшеница, яровой ячмень и овес.

По информации Минагропрода, аграрии продолжают сев поздних яровых культур – кукурузы на зерно (2,1 млн га, или 45%), гречихи (0,4 тыс. га) и проса (7 тыс. га, 11%). Также продолжается сев технических культур: сахарной свеклы (212 тыс. га, 87%), подсолнечника (3 млн га, 53%), сои (354 тыс. га, 19%).

По данным министерства, с/х предприятия законтрактовали и приобрели 1,1 млн тонн удобрений (с учетом переходных остатков с предыдущего года), что составляет 106% к предыдущей потребности.

Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

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