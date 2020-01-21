Господдержка аграриев: в Минэкономики рассказали, сколько и куда направят

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, где ранее назвали главные задачи на 2020 год, озвучило базовые направления господдержки агропромышленного комплекса в 2020 году.

"В целом в Минэкономики поступило более 40 обращений о господдержке. Согласно предложениям мы определили несколько базовых направлений – садоводство, животноводство, удешевление с/х техники и оборудования, фермерство и такую деятельность, удешевление кредитов. Также будут созданы рабочие группы, которые будут координировать каждое из направлений и работать над порядками использования средств", – отметил заместитель главы Минэкономики Тарас Высоцкий.

Так, в рамках господдержки АПК 1 млрд грн будет направлен на развитие животноводства, 1 млрд грн – на частичную компенсацию стоимости закупленной сельхозтехники и оборудования, на удешевление кредитов планируют выделить 1,2 млрд грн, на направления садоводство и фермерство – по 400 млн грн.

В министерстве отметили, что в суммы по этим направлениям включена компенсация невыплаченных средств за предыдущий период.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров уменьшил сумму государственной поддержки фермеросо 150 до 50 млн грн в одни руки.

В госбюджете на 2019 год на поддержку АПК было выделено 5,7 млрд грн.

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Новости "Сегодня" также писали, что украинским фермерам планируют в рамках специальной государственной программы предоставлять кредиты для покупки земельных паев после открытия рынка земли в октябре 2020 года.

Для удешевления кредитов для малых, средних и индивидуальных фермеров Минфин запустит две программы. Одна подразумевает компенсацию по кредитам на покупку земли, что позволит снизить ставку по кредиту до 5%.

Также вместе с иностранными донорами в Минфине разработан проект Фонда частичного гарантирования кредитов. Этот фонд будет запущен до середины 2020 года, еще до открытия рынка земли.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.

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