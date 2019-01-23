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Аграрный экспорт Украины установил новый рекорд

Сегодня, 13:06

Украинский агроэкспорт достиг 18,8 млрд долларов по итогам года

Фото: Pixabay
Аграрный экспорт Украины установил новый рекорд //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/848/da0/5c4848da077d0.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/848/da0/5c4848da077d0.jpg Экономика Украинский агроэкспорт достиг 18,8 млрд долларов по итогам года

По итогам 2018 года внешнеторговый оборот Украины агропромышленной продукцией превысил 24,3 млрд долларов, из которых на украинский агроэкспорт пришлось 18,8 млрд долларов. Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, сообщает пресс-служба правительства в среду, 23 января.

"По результатам 2018 года украинский аграрный экспорт вырос более чем на 880 млн долларов по сравнению с 2017 годом и достиг нового рекорда – 18,8 млрд долларов. За этот период ощутимо увеличились объемы экспорта продукции АПК на рынки Азии и Евросоюза", – рассказала она.

По ее словам, большую часть украинского аграрного экспорта традиционно формировали зерновые культуры (38,4%), растительные масла (23,3%) и семена масличных культур (10,2%).

Трофимцева также выделила товары, за счет которых произошел рост экспорта. В частности, речь идет о кукурузе, пшенице, семенах рапса, мясе, субпродуктах птицы, различных маслах, табаке, яйцах и кондитерских изделиях.

Напомним, ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" сообщала, что по состоянию на 21 января 2019 года Украина исчерпала три квоты на беспошлинный экспорт в рамках зоны свободной торговли с Евросоюзом. Речь идет о квотах на мед, виноградный и яблочный сок, а также о дополнительной квоте на кукурузу.

22 января пресс-служба Ассоциации производителей молока сообщила, что Украина заняла пятое место в рейтинге мировых экспортеров сливочного масла – за 10 месяцев 2018 года Украина экспортировала более 24,4 т сливочного масла.

зерно, рекорды, АПК , Минагропрод

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