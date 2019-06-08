Алкоголь подорожал, ягоды дешевеют: что изменилось за неделю

Каждую четвертую гривню украинцы тратят на мясо, колбасу или сало

Фото: Сергей Николаев, "Сегодня".

Где подзаработать подростку на каникулах? Чего нам ожидать от июньских цен? На что тратит деньги украинская семья? Читайте главные экономические новости уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Субсидии "живыми" деньгами: сколько пенсионеров получили выплаты

Как информирует пресс-служба Пенсионного фонда Украины, в мае Фонд обеспечил выплату жилищных субсидий за апрель наличными. Сколько пенсионеров получили выплаты? По данным ПФ, 2,23 млн пенсионеров, а общая сумма выплат составила 1,82 млрд грн.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 3 июня Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий за май.

При этом в мае Кабинет министров утвердил порядок верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий и других социальных выплат, которые проводятся за счет государственных средств. Цель верификации – содействовать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине и оптимизировать бюджетные расходы.

На прошлой неделе правительство уменьшило на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей. Число субсидиантов уменьшилось с 6,9 млн домохозяйств в отопительном периоде 2017-2018 годов до 4,2 млн в отопительном периоде 2018-2019 годов.

В Украине подорожает самый дешевый алкоголь

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предложило повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки. Согласно пояснительной записке к проекту постановления, минимальные цены вырастут от 7,3% до 10,7%, в зависимости от вида алкогольного напитка.

Такое решение, объясняют в Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, МЭРТ принимает каждый год, мотивируя инфляцией и борьбой с контрафактом и с теневым рынком. Эксперт назвал риски такого решения.

"Я могу с этим согласиться с некоторым исключением. Например, акциз на сухие вина фактически нулевой. Если мы говорим о борьбе с теневым рынком, а на сухое вино теневого рынка нет, тогда вопрос – почему же мы поднимаем? И поэтому становится ясно, что это не борьба с теневым рынком, а наполнение бюджета", – отмечает директор ассоциации Алексей Дорошенко.

Повышение минимальных цен может привести либо к снижению потребления алкоголя, либо к увеличению теневого рынка. Дорошенко уверен: сейчас эффектом от повышения станет рост теневого рынка. Эксперт уточняет, если есть необходимость сделать ценовую "поправку" на процент инфляции, то рост цен должен быть ниже 10%.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что за десять лет цена спиртного в Украине увеличилась на треть в долларовом эквиваленте. Но украинцы, несмотря на подорожание, продолжают оставаться среди лидеров в потреблении алкогольных напитков.

На что тратит доходы украинская семья

Средняя украинская семья, как и ранее, тратит на продукты половину своих доходов, несмотря на их рост, подсчитала Госслужба статистики. Это значит, что инфляция почти не отстает от роста цен на продукты. Но есть регионы, в которых затраты на питание намного меньше среднестатистических. Кроме того, в селах тратят меньше на мясо и спиртное.

Средние доходы в деньгах на одно домохозяйство (2,11 человека) по итогам 2018 г. составили 7854 грн в месяц, это 88% доходов. Остальные доходы пришлись на безналичную форму — это льготы и субсидии на оплату комуслуг и топлива (4,7%), натуральную форму — это продукция, выращенная в личном подсобном хозяйстве (4%), и на другие виды поступлений (3,3%) — это различные льготы при оплате путевок, проезда, лечение и т. д.

Расходы распределились так: в среднем одно хозяйство тратило ежемесячно на питание дома и в общепите 50% средств, в том числе продуктов для готовки было куплено на 3649 грн. То есть вне дома была проедена лишь 1 гривня из 15. Каждую четвертую гривню (25,5%) истратили на мясо, мясопродукты и сало — всего 932 грн, из них на сало — всего 82 грн, это примерно кило, остальное — мясо и колбаса. Много украинцы едят хлеба — 16,5% (599 грн) расходов. На эти деньги можно купить 20 килограммовых буханок украинского и столько же нарезных батонов. На молоко, сыр и яйца семья расходовала 13,6% бюджета (496 грн).

Это, например, может быть 10 литров молока, 40 яиц и 1,5 кг базарного творога (он дешевле магазинного). Наконец, на овощи и картофель было истрачено 6,7% доходов (245 грн). В декабре 2018 г. столько стоили 10 кг картофеля, по 3 кг свеклы и моркови, 4 кг капусты и 2 кг лука. Также 1,5% денег ушло на алкоголь (120 грн) — это 0,5 л водки и 2—3 бутылки пива, 2,3% (180 грн) — на сигареты. Еще 29% доходов семья тратит на непродовольственные товары (одежда, обувь, топливо для автомобиля), 13% — на оплату коммунальных услуг, 7% — на другие расходы и 1% — на содержание личного подсобного хозяйства.

Очевидно, что не только величина доходов семьи, но и структура расходов в крупных и небольших городах, а также в селах различна. Доходы в облцентрах почти вполовину выше, чем в селах — 9251 грн и 6576 грн соответственно, а в небольших городах семья, по статистике, имеет 7378 грн в месяц. Зато горожане тратят больше на еду: в крупных городах — 4222 грн, в небольших — 3421 грн, в селах 2682 грн.

Существенная экономия у последних получается прежде всего за счет подсобного хозяйства: как огорода, так и выращивания живности. Интересно, что расходы на сигареты близки во всех регионах, а вот на покупку спиртного в селах и городках уходит почти вдвое меньше, чем в облцентрах: за счет домашнего производства алкогольных напитков.

Также максимальная и минимальная доля расходов на питание различается в 1,5 раза, в зависимости от структуры региона: в промышленных областях она существенно больше, чем в аграрных. Самый большой процент трат бюджета на продукты в Донецкой области — 55%, притом что по уровню доходов область занимает второе место после Киева (в столице на еду уходит 45% бюджета семьи). А меньше всего проедают в небогатых аграрных Ивано-Франковской и Черниговской областях — соответственно 37,2% и 37,9% доходов.

Чего ждать от цен на продукты в июне

Овощи "борщевого набора" в апреле 2019 года подорожали на 24,7% по сравнению с мартом – с 70 грн до 87,3 грн. Однако с началом лета и стартом сбора урожая, должна начаться противоположная тенденция. По мнению экспертов, в июне нас ждут дешевые "витамины" и дорогая курятина .

"Борщевой набор" подешевеет на 30%, уже активно начала поступать на рынок продукция, выращенная на открытом грунте. Традиционно летом все резко дешевеет", – отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, также ожидается традиционное удешевление ягод.

"Мы уже увидели клубнику из восточных областей Украины, из Херсонской области... В самый пик сезона самая дешевая цена будет 55 – 60 грн за кг. К тому же уже есть херсонская черешня и черешня из Запорожья. На начало этого года была черешня с Закарпатья по 135 грн за кг. Уже сегодня в Киеве можно найти за 80 – 90 грн за кг, а будет и 60 – 70 грн", – уверен Пендзин.

Как отметила руководительница департамента аналитики на оптовом рынке "Шувар" Татьяна Гетьман, поскольку ягода не хранится долго, производители стараются ее распродать как можно быстрее, поэтому и снижается цена – даже вопреки погодным условиям этой весной.

"Черешня наполнена водой, трескается. Но начало июня – это тот период, когда очень резко падают цены на клубнику и на черешню. Это в любой год, даже неурожайный, поскольку этот период – пик сбора урожая... Но средняя цена выше, чем в прошлом году, поскольку качественной ягоды мало и она дороже чем годом ранее. А некачественная ягода продается в ту же цену, что и в прошлом году", – сказала Гетьман.

Вместе с тем, ожидать падения цен на мясо не стоит, предупреждает экспертка.

"У нас свинина и так дешевая. Потому что, по большому счету, полностью обрезан экспорт свинины, в связи с африканской чумой свиней. Поэтому все, что производим, употребляем", – объяснил Пендзин.

По тем же причинам не будет меняться стоимость сырого молока. Не упадет цена и на курятину, дополняет Пендзин.

"Курятина напрямую зависит от европейского рынка, где вряд ли будут изменения. Она преимущественно идет на экспорт и мало остается в Украине. Если есть проблемы в Европе по нашему экспорту, то у нас курятина дешевеет. А если там нет проблем, у нас полностью европейская цена, и даже дороже, чем в Польше, странах Балтии. Такая же ситуация и с подсолнечным маслом – оно дороже, чем в Испании", – отметил Пендзин.

Где школьники могут найти подработку на каникулах

Накануне летних каникул многие школьники вместо отдыха ищут себе подработку – просятся в грузчики и рекламу. Свои резюме они публикуют на тематических форумах. Девочки, как правило, предлагают услуги по раздаче листовок, выгулу небольших собак, распространении рекламных постов в соцсетях, а мальчики возрастом от 13 до 15 лет предлагают даже услуги по погрузке-выгрузке небольших грузов. Как оказалось, не дремлют и работодатели — на профильных сайтах мы нашли несколько объявлений, где на раздачу рекламных воздушных шариков и размахивание рекламными флагами требуются именно подростки.

"Ставка сделана на то, что дети смогут привлечь больше пожертвований для нашего благотворительного фонда. Мы готовы платить ребенку 30 гривен в час", — рассказали по одному из объявлений.

Большинство авторов объявлений — девочки. Есть объявления и от детей, проживающих на оккупированных территориях. Не скрывая, юные соискатели пишут, что в семье тяжело с деньгами, поэтому ищут себе подработку на лето. Кстати, в прошлом году таких объявлений были единицы.

Юристы обращают внимание на то, что по закону принимать на нетяжелую работу можно подростков, которым исполнилось 14 лет. При этом рабочий день должен быть ограниченным, а разрешение на работу ребенка должны в обязательном порядке подписать его родители или официальные опекуны.

"Вопрос детского труда в Украине комплексно исследовался два раза — первый раз в 1999 году, второй — в 2015—2016 гг. Могу сказать, что достаточно большое число молодых родителей абсолютно не против того, чтобы их дети подрабатывали. Кроме того, 50—57% родителей не знают, что их дети работают. Это говорит о том, что многие родители не вникают в то, чем занят их ребенок — работает ли он или же гуляет с друзьями", — рассказал доктор экономических наук из Института демографии и социсследований имени М. В. Птухи НАН Украины Александр Цимбал.

По его словам, исследование показало, что современные родители нередко рассматривают подработку ребенка и как часть воспитательного процесса, а родители старшего возраста не всегда позитивно относятся к занятости своего чада, считая, что детство должно оставаться детством.

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