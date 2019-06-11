Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Альтернативные источники энергии: в Украине любят "солнце", в ЕС – "ветер"

11 июня, 08:20

В возобновляемой энергетике мира в основном наблюдаются общие тенденции

Фото: Pixabay

В апреле-2019 в Украине открыли одну из крупнейших в Европе солнечных электростанций. В целом новые мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Украине на 80% состоят из ветровых и солнечных станций. 

"В Украине частично повторяется мировая тенденция, когда основное развитие ВИЭ сосредоточено в сегментах солнечной и ветровой энергетики. Как показывает статистика, в мире более половины новых мощностей – это мощности "зеленой энергетики", – рассказали сайту "Сегодня" в пресс-службе ДТЭК ВИЭ.

Так, по итогу 2018 года в Украине преобладал запуск новых солнечных станций – 646 МВт из 742 МВт новых мощностей ВИЭ за прошлый год.

При этом в странах ЕС в 2018 году было введено в эксплуатацию 20,5 ГВт мощностей ВИЭ, из которых 8 ГВт "солнца", и 10,4 ГВт – "ветра", – рассказывают в пресс-службе ДТЭК ВИЭ.

Подробнее об альтернативных способах создавать электричество читайте на сайте "Сегодня" – "Деньги из мусора: как под Винницей отходы превращают в электроэнергию".

Как рассказывали новости "Сегодня", с 1 июля в Украине должен заработать рынок электроэнергии.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег энергетика, альтернативные энергоисточники, альтернативная энергетика, рынок электроэнергии, ДТЭК ВИЭ, ВИЭ

Вы сейчас просматриваете новость " Альтернативные источники энергии: в Украине любят "солнце", в ЕС – "ветер"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Зеленая" энергетика будущего меняет жизнь людей и целых громад

17 марта, 01:04

В Запорожской области круглый год охотятся на ветер

Инвестиционный потенциал энергетического рынка Украины составляет 95 млрд долларов

13 марта, 22:01

Сектор, который сейчас развивается в Украине, интересует иностранных инвесторов

Как Украине войти в ТОП-10 стран по добыче биогаза

12 марта, 17:18

Энергия ветра: на Приморской электростанции заработали семь первых турбин

27 февраля, 16:57

Когда ВЭС заработает на полную мощность, она сможет обеспечить электричеством 300 тысяч домохозяйств

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

В Кривом Роге, где погиб подросток, провели рейд

Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Как спастись от клещей

​Эти продукты «забирают» молодость

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Всемирный Банк оценил экономику Украины: какие реформы улучшат жизнь украинцев

Вчера, 06:30

Евростандарты приблизят рынок земли и развитие машиностроения

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Как определить, натуральный мед или нет?

Пятнадцать подсказок человеку свыше

На что способно обычное дегтярное мыло
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь