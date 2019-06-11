Альтернативные источники энергии: в Украине любят "солнце", в ЕС – "ветер"

В возобновляемой энергетике мира в основном наблюдаются общие тенденции

Фото: Pixabay

В апреле-2019 в Украине открыли одну из крупнейших в Европе солнечных электростанций. В целом новые мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Украине на 80% состоят из ветровых и солнечных станций.

"В Украине частично повторяется мировая тенденция, когда основное развитие ВИЭ сосредоточено в сегментах солнечной и ветровой энергетики. Как показывает статистика, в мире более половины новых мощностей – это мощности "зеленой энергетики", – рассказали сайту "Сегодня" в пресс-службе ДТЭК ВИЭ.

Так, по итогу 2018 года в Украине преобладал запуск новых солнечных станций – 646 МВт из 742 МВт новых мощностей ВИЭ за прошлый год.

При этом в странах ЕС в 2018 году было введено в эксплуатацию 20,5 ГВт мощностей ВИЭ, из которых 8 ГВт "солнца", и 10,4 ГВт – "ветра", – рассказывают в пресс-службе ДТЭК ВИЭ.

Подробнее об альтернативных способах создавать электричество читайте на сайте "Сегодня" – "Деньги из мусора: как под Винницей отходы превращают в электроэнергию".

Как рассказывали новости "Сегодня", с 1 июля в Украине должен заработать рынок электроэнергии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Альтернативные источники энергии: в Украине любят "солнце", в ЕС – "ветер"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"