В Украине открыли одну из крупнейших в Европе солнечных электростанций

Без развития зеленой энергетики Украины не обойтись в ближайшей перспективе

Самую большую в Украине солнечную электростанцию ​​запустили в Днепропетровской области. Никопольская СЭС – в тройке самых мощных европейских станций. Энергии, которую она производит, хватит для нужд 140 тысяч домохозяйств.

"Она построена на землях бывшего карьера по добыче марганцевой руды. Этот карьер был рекультивирован и на момент нашего появления на этой территории рос бурьян по пояс", – говорит Олег Соловей, директор Никопольской солнечной электростанции.

Строительство новой станции обошлось энергетикам более чем 200 миллионов евро. Это совместный проект ДТЭК и китайской корпорации "СМЕС". Иностранцы инвестировали более половины необходимой суммы. Китайцы вместе с украинскими специалистами установили все необходимое оборудование. Над проектом работали более 1600 специалистов.

"Мы очень рады, что можем сотрудничать с Украиной, делиться ресурсами и сегодня рады увидеть результаты нашей совместной работы с ДТЭК на этом объекте. Никопольская СЭС – это огромный вклад в украинскую энергетику и это только начало. Для нашей компании украинский рынок чрезвычайно значимый, поскольку отношения Украины и Китая становятся все лучше и лучше", – отметил Хан Сяодзюн, президент корпорации "СМЕС".

После почти года, прошедшего с самого начала, станцию ​​запускают в работу. Зеленые киловатты уже пошли в энергосистему Украины. Того, что производит станция, хватит для нужд жителей, по крайней мере, двух таких городов как Никополь и Марганец.

"Подобные проекты доказывают, что компания ДТЭК меняется в соответствии с теми трендами, которые происходят. Мы привносим новые технологии. Мы меняем профиль нашей компании. Но при этом, мы всегда помним, что ДТЭК не может подвести в целом энергосистему Украины и будет в дальнейшем вырабатывать электроэнергию, привлекая новые технологии", – заявил Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК.

Поэтому станция даст стране дополнительные зеленые киловатты. И это производство не вредит окружающей среде. Без развития зеленой энергетики Украины не обойтись в ближайшей перспективе, ведь эти технологии не требуют импорта зарубежного топлива, поэтому укрепляют энергетическую безопасность страны.

Ранее сообщалось, что на Приморской ветровой электростанции (ВЭС) заработали семь первых турбин. По проекту их будет более полусотни. Когда станция заработает на полную мощность, она будет генерировать почти 700 млн киловатт-часов экологически чистой "зеленой" электроэнергии. Это станет очередным шагом к достижению энергетической независимости Украины.

Напомним, компания ДТЭК уже привлекла 90 млн евро инвестиций для строительства Приморской ветроэлектростанции. Это была одна из крупнейших сделок по привлечению инвестиций в возобновляемую энергетику Украины за последние пять лет. Кредит был предоставлен консорциумом немецких банков (Bayerische Landesbank, Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, KfW IPEX-Bank GmbH и др.) с покрытием рисков экспортно-кредитным агентством (ЭКА) Euler Hermes.

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