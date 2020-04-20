Американская нефть упала в цене на 20-летнее "дно"

Аналитики объясняют ситуацию истечением контрактов, но от пессимистичных прогнозов все равно не отказываются

Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже 15 долларов за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.

В то же время нефть Brent снижается в понедельник, 20 апреля, менее чем на 2%. Огромное расхождение в ценах возникло и между истекающими майскими и июньскими фьючерсами на WTI, которые снижаются только на 5,5%.

Майские фьючерсы на WTI:

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Июньские фьючерсы на WTI:

Июньские фьючерсы на Brent:

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"Я бы списал большую часть сегодняшних потерь на факт истечения контрактов", – сказал Financial Times стратег Westpac Роберт Ренни. Однако существует риск, говорит он, что и июньские контракты тоже уйдут ниже 20 долларов через пару сессий.

Аналитики Jefferies снизили прогноз цен на WTI во втором квартале до 19 долларов.

В американском Техасе на некоторых направлениях поставок покупатели платили за баррель WTI до 2 долларов, что увеличивает возможность возникновения ситуации, когда американским производителям придется придется доплачивать покупателям, чтобы избавиться от нефти, пишет Bloomberg.

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Обвал цен на нефть продолжается несмотря на объявленную нефтедобывающими странами сделку по снижению добычи более чем на 10%. На фоне снижения спроса из-за пандемии на 20-30 млн баррелей в сутки (б/с) снижение в 9,7 млн б/с выглядит недостаточным. Поддержать рынок может снятие карантинных ограничений в основных странах.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался в том, как Россия обрушила цены на нефть, зачем Саудовская Аравия этому способствовала, почему США это "проспали" и чем все закончится. Также мы выяснили, каким образом снижение цен на нефть привело к падению на рынке газа и почему это играет на руку Украине:

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