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Американские СМИ рассказали, как падение цены нефти ударит по России

9 марта, 10:42

Татьяна Очеретяна

С апреля цена на поставку сырья снизится на 7 долларов за баррель

Снижение цен на нефть, которое предприняла саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco, должно ослабить позиции России на мировом рынке. Об этом написали The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и неназванных представителей властей Саудовской Аравии.

По данным источника, такой ход корпорации "является элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка".

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Газета указывает, что руководство Saudi Aramco сообщило покупателям, что с апреля стоимость на поставки сырья в США снизится на 7 долларов за баррель, в страны Северной Европы – на 8 долларов, в страны Восточной и Юго-Восточной Азии – на 6 долларов.

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Представитель властей Саудовской Аравии заявил, что снижение цен направлено напрямую на ослабление российских позиций. При этом подчеркивается, что на такой шаг саудовская сторона пошла после провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+.

Напомним, что на мировую экономику сильно повлияло распространение коронавируса. мировые цены на нефть эталонных марок упали до минимума за 13 месяцев и продолжают снижаться. Причиной этого являются опасения, что вирус, который уже распространился на 59 стран, плохо повлияет на глобальную экономику, а в результате и на спрос на нефть.

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нефть Россия Саудовская Аравия цена на нефть

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