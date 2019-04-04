Апелляционный суд подтвердил отмену штрафа для Коболева
Шестой апелляционный суд согласился с решением Подольского райсуда Киева
Шестой апелляционный суд подтвердил решение Подольского райсуда Киева об отмене штрафа для главы компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева за нарушение в подаче таможенной декларации и неуплату налога на добавленную стоимость (НДС).
Иск подавала Энергетическая таможня Государственной фискальной службы Украины (ГФС). Основанием для привлечения к ответственности Коболева указывалось, что он не предоставил дополнительную таможенную декларацию и не обеспечил уплату НДС при покупке российского газа в 2015 году.
С Коболева просили взыскать штраф в размере 300% от суммы неуплаченного таможенного взноса в размере 7,02 млрд грн.
В "Нафтогазе" объясняли, что документы не предоставили по объективным причинам, так как российский "Газпром" не подписывал необходимые документы.
Решение апелляционного суда было вынесено 20 марта 2019 года.
Ранее сообщалось, что в июле 2018 года Подольский райсуд Киева признал противоправным решение Энергетической таможни ГФС оштрафовать Коболева на 7 млрд грн.
По словам главы "Нафтогаза", фискалы выписали ему два персональных штрафа – на 7 млрд грн и 1,3 млрд грн. Он добавил, что реальная причина штрафных санкций – отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать поставленный на оккупированную территорию "Газпромом" газ.
Напомним, Коболев в марте сохранил должность главы "Нафтогаза" – Кабмин во главе с Владимиром Гройсманом согласился продлить с ним контракт.
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