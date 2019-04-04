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Апелляционный суд подтвердил отмену штрафа для Коболева

Сегодня, 20:31

Шестой апелляционный суд согласился с решением Подольского райсуда Киева

Фото: AFP
Апелляционный суд подтвердил отмену штрафа для Коболева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/94b/c44/5c794bc44d932.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/94b/c44/5c794bc44d932.jpg Экономика Шестой апелляционный суд согласился с решением Подольского райсуда Киева

Шестой апелляционный суд подтвердил решение Подольского райсуда Киева об отмене штрафа для главы компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева за нарушение в подаче таможенной декларации и неуплату налога на добавленную стоимость (НДС).

Иск подавала Энергетическая таможня Государственной фискальной службы Украины (ГФС). Основанием для привлечения к ответственности Коболева указывалось, что он не предоставил дополнительную таможенную декларацию и не обеспечил уплату НДС при покупке российского газа в 2015 году.

С Коболева просили взыскать штраф в размере 300% от суммы неуплаченного таможенного взноса в размере 7,02 млрд грн.

В "Нафтогазе" объясняли, что документы не предоставили по объективным причинам, так как российский "Газпром" не подписывал необходимые документы.

Решение апелляционного суда было вынесено 20 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года Подольский райсуд Киева признал противоправным решение Энергетической таможни ГФС оштрафовать Коболева на 7 млрд грн.

По словам главы "Нафтогаза", фискалы выписали ему два персональных штрафа – на 7 млрд грн и 1,3 млрд грн. Он добавил, что реальная причина штрафных санкций – отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать поставленный на оккупированную территорию "Газпромом" газ.

Напомним, Коболев в марте сохранил должность главы "Нафтогаза" – Кабмин во главе с Владимиром Гройсманом согласился продлить с ним контракт.


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Тег суд, штраф, Коболев, ГФС

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Источник:

УНИАН

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