Аренда жилья: когда лучше искать квартиру, чтобы сэкономить

Собственники квартир выставляют цены на аренду жилья в зависимости от спроса. Но в каждом городе на цены влияют разные факторы. Например, аренда жилья в Харькове зависит от наплыва студентов, в Одессе цены растут к лету, а во Львове – осенью.

Сайт "Сегодня" узнал, когда стоит искать квартиру в долгосрочную аренду.

В какие месяцы аренда жилья дешевле

Рынок арендного жилья довольно инерционный. На нем всегда есть минимальный фиксированный спрос. Тем не менее, с наличием стабильного спроса на аренду жилья сезонность здесь формируют такие категории, как маятниковые работники, студенты и молодые специалисты.

Как правило, эти арендаторы активизируются в апреле и июле, говорит инвестаналитик Европейского аналитического центра Вадим Бардась.

"Для арендодателя наиболее выгодной будет сделка в условиях высокого спроса, то есть. это период марта-апреля и августа-сентября при фиксированных политических и экономических факторах. В то же время, арендаторам стоит искать недвижимость в середине лета, обычно это сезон отпусков и в начале года, когда в стране минимальная деловая активность", – советует эксперт.

Сезонные колебания повторяются из года в год. Однако бывают исключения, иногда летний рост цен может начаться уже в июле, а в первой половине августа может быть довольно глухо.

При этом размеры сезонных колебаний стоимости аренды также вероятностные, добавляет аналитик. Если в период экономического роста сезонная надбавка может достигать 40-50 долларов, то во времена стагнации 2014-2015 года цены прибавляли только 20-30 долларов.

Есть традиционная закономерность – самая низкая активность после Нового года на протяжении примерно двух недель. И есть летняя активность – спад ее наблюдается примерно в июле-сентябре, говорит гендиректор VALION real estate group Артур Пилипчук. Растут спрос и цены со второй половины января и второй половины августа-сентября. В эти месяцы предложения жилья больше, чем спроса, и этим можно пользоваться. Но сезонность влияет несущественно. Цены в этот период снижаются не более, чем на 10%.

При этом, например, студенты влияют только на эконом-сегмент. На дорогое жилье они никак не влияют.

От чего зависит посуточная аренда жилья

Цены на посуточную аренду жилья зависят от туристической активности – они растут перед большим числом выходных, а также в период каникул и отпусков, говорит менеджер портала Doba.ua Алиса Галамай.

К примеру, цены на посуточное жилье вырастают в октябре – начинается период бронирований на новогодние праздники, но подъем стоимости в этот месяц незначительный: на 15-20% в зимний период. А вот в ноябре-декабре цены поднимаются на 40-60% по сравнению с осенними показателями. Перед самым праздником трудно вообще найти свободные апартаменты, а если они и есть, то вдвое дороже, чем было в октябре-ноябре.

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"После 13-го января цены идут на убыль и остаются стабильными до 8-го марта, где несколько дней растут в среднем на 30%. В апреле цены поднимают снова, но не на текущие даты, а на майские праздники. Если бронировать заранее, можно успеть найти жилье почти без предпраздничной наценки, или с завышением в 15-20%. Непосредственно перед майскими жилье дорожает в полтора раза, а за несколько дней до начала праздников найти апартаменты очень трудно, поэтому на свободные предложения цены могут вырасти и вдвое", – рассказывает Галамай.

После майских праздников цены уже не спешат снижаться, поскольку впереди – высокий туристический сезон. Именно поэтому предмайские цены остаются актуальными на протяжении летнего периода и колеблются в зависимости от мероприятий, которые проходят в разных городах страны и становятся причиной поднять цену на уикенд.

С окончанием лета цены снижаются, пока не начнется очередной ажиотаж в октябре – перед Новым годом.

Когда лучше арендовать жилье

Цены на долгосрочную аренду растут с августа-сентября. Именно в этот период украинцы возвращаются с отпусков. В Киеве минимальные цены – в марте и первой половине апреля.

Арендовать жилье посуточно лучше за два месяца до запланированной поездки, если они приходится на праздничные дни или скопления выходных, советует Галамай. Снимать апартаменты на период летнего отпуска лучше с весны, на Новый год – осенью, на майские – не позднее конца марта, чтобы избежать значительных повышений цены.

А сдавать жилье посуточно выгодно в любое время года, ведь даже в низкий туристический сезон есть достаточное количество путешественников и работников в командировке, чтобы жилье не стоял пустым. Но если есть желание сдать жилье лишь на несколько месяцев, лучше всего делать это с апреля по сентябрь, охватив майские праздники и летний период, или же с середины декабря до середины января – новогодние праздники, в эти периоды наибольший спрос на посуточную аренду жилья.

Напомним, ранее мы рассказывали, как перед финалом Лиги чемпионов в Киеве цены на посуточную аренду недвижимости в украинской столице стали исчисляться в тысячах евро за сутки.

Кроме того, сайт "Сегодня" рассказывал, чем отличается аренда квартир в Европе и Украине.