Атака на иранский танкер взвинтила цены на нефть

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов. Как отмечают аналитики, нефть дорожает на фоне нападения на иранский государственный нефтяной танкер Sinopa в Красном море недалеко от Саудовской Аравии. Инвесторы опасаются, что это приведет к перебоям с поставками черного золота.

В целом с начала недели Brent подорожала на 1,7%, WTI – на 1,9%. На рост котировок также повлияло начало очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем.

Атакованный иранский танкер Sinopa. Фото: соцсети

Так, 11 октября к 11:45 по киевскому времени декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали до 60,17 доллара за баррель.

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Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась до 54,53 доллара за баррель.

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Вместе с тем аналитик Philip Futures Pte Бенджамин Лю предупредил, что рост цен на нефть может оказаться непродолжительным. "Слабый рост мировой экономики и растущая добыча сланцевой нефти в США станут ограничителями "бычьего" тренда", – отметил эксперт.

Напомним, в июне в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: один танкер принадлежит норвежской компании Front Altair, второй – японский Kokuka Courageous. США, Великобритания и Саудовская Аравия возложили ответственность за атаки на танкеры на Иран. Тогда это тоже привело к росту мировых цен на нефть.

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