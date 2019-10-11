У берегов Саудовской Аравии атаковали иранский танкер: первые подробности

Танкер в Красном море, вероятно, был атакован при помощи двух ракет, считают в National Iranian Oil Company

/ Фото: Pixabay

После атаки на танкеры в Оманском заливе на Ближнем Востоке произошел новый инцидент, в этот раз пострадало судно из Ирана. Как сообщил телеканал Press TV, на иранском танкере, который находился в Красном море примерно в 96 км от саудовского порта Джидда, в пятницу рано утром произошли взрывы.

После этого на судне начался пожар, были повреждены два основных резервуара танкера, начался разлив нефти в море.

Позже телеканал со ссылкой на заявление владельца танкера – государственную корпорацию Ирана National Iranian Oil Company сообщил, что танкер в Красном море, вероятно, был атакован при помощи двух ракет.

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По версии компании National Iranian Oil Company, на танкере произошли два взрыва с интервалом примерно в 20 минут (5:00 и 5:20 по местному времени), и их причиной, судя во всему, стали ракетные атаки.

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Владелец судна отметил, что никто из находившихся на нем людей не пострадал, а состояние танкера оценивается как устойчивое.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: один танкер принадлежит норвежской компании Front Altair, второй – японский Kokuka Courageous. США, Великобритания и Саудовская Аравия возложили ответственность за атаки на танкеры на Иран.

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